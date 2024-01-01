Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине

01 января 2024, 06:59

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Ефрейтор Максим Сухонос из Ставрополя погиб в зоне проведения военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 247 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно, что на Украине погиб старший лейтенант Александр Потапов. Он стал, по меньшей мере, 246 жителем Ставропольского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб ефрейтор Максим Сухонос, он посмертно награжден орденом Мужества. В кадетской школе имени генерала Ермолова в Ставрополе в честь Сухоноса открыта парта героя, сообщила администрация учебного заведения 9 декабря на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 247 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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