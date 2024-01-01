Источники сообщили о задержании в Ингушетии пособника террористов

01 января 2024, 11:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Ингушетии Муссу Барахоева, которого следствие считает пособником Адама Оздоева и Амирхана Гуражева, участвовавших в нападении весной 2023 года на пост ДПС "Волга 24", сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии, в том числе Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле правоохранители увеличили до пяти миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве. 16 декабря стало известно, что силовики задержали жителя села Плиево Адама Котиева. Следствие считает, что он был знаком с боевиками, напавшими на пост ДПС "Волга 24".

Полицейские из Ингушетии задержали 60-летнего жителя республики Муссу Барахоева, которого следствие считает пособником Адама Оздоева и Амирхана Гуражева. По версии следствия, Барахоев приютил боевиков у себя дома, за что получил крупную сумму денег. Эти деньги с жителей Ингушетии собирал другой террорист под видом сбора средств на строительство медресе в Плиево, передал 31 декабря телеграм-канал "Mash Gor".

Деньги Барахоеву заплатил житель Ингушетии по фамилии Ганиев. 22 ноября 2022 года он был был убит силовиками, отметил телеграм-канал "Розыск Ингушетия".

На 11.50 мск 1 января на сайте управления МВД по Ингушетии, сайте следственного управления СКР по республике, а также на сайте прокуратуры Ингушетии нет информации о задержании Муссы Барахоева.

Напомним, после нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена и в виде инфографики.

"Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.