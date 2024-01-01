01 января 2024, 03:24

Подтверждена гибель на Украине военного с Кубани

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Сергей Серазеев из станицы Темиргоевской погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 275 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 декабря представители властей и силовых структур подтвердили гибель на Украине не менее 274 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель станицы Темиргоевской Курганинского района Сергей Серазеев, сообщила 15 декабря администрация Темиргоевского культурно-досугового центра на его странице в соцсети "Одноклассники".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 275 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Суд в Волгограде отверг претензии прокуратуры к публикациям медиа о погибших на Украине", "Правозащитники сочли перевыполнение Чечней плана по мобилизации результатом принуждения к службе", "Мэр Невинномысска сообщил о гибели на Украине командира полка".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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