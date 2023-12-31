Военнослужащий с Кубани погиб в зоне СВО

31 декабря 2023, 10:05

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Игорь Ведерников из Красноармейского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 274 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что на Украине погиб Антон Вручинский из Курганинского района. Он стал, по меньшей мере, 273 жителем Краснодарского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Игорь Ведерников, он посмертно представлен к ордену Мужества, сообщила 21 декабря администрация школы №9 в хуторе Протичка Красноармейского района на ее странице в соцсети "ВКонтакте". В публикации уточняется, что Ведерников был выпускником этой школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 274 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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