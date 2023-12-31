Жильцы аварийной многоэтажки в Астрахани добились реакции Следкома на их жалобы

31 декабря 2023, 09:08

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с ветхим многоквартирным домом в Астрахани, жильцы которого пожаловались в соцсети на равнодушие властей к их просьбам о ремонте. В Астрахани проблема с аварийными многоэтажками остается острой, несмотря на то, что на ее решение выделяются большие суммы, заявили местные жители, комментируя в соцсети пост о реакции Бастрыкина.

Как сообщал "Кавказский узел", жильцы аварийных домов в Астрахани не раз требовали внимания властей, опасаясь угрозы обрушения. Так, 10 апреля жильцы многоэтажного дома на улице 1-я Перевозная рассказали, что из-за сырости стены значительно обветшали, что грозит его обрушением. Крыша дома протекает, проводка неисправна и затоплен подвал. Они добавили, что из-за плохих условий члены их семей заболели туберкулезом и бронхитом. В мэрии заявили об отсутствии возможности выдать людям новые квартиры.

16 ноября пожилая женщина погибла, еще несколько человек числились пропавшими без вести после обрушения части многоквартирного дома по улице Вокзальная в Астрахани.

По данным Следкома, в СМИ и соцсетях была опубликована жалоба жильцов многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого в Астрахани, что инженерные системы дома находятся в аварийном состоянии, подвалы затоплены канализационными стоками, а в их квартирах стойкий неприятный запах. Астраханцы заявили, что с 2017 года неоднократно обращались к властям с просьбой о ремонте дома, но сроки капитального ремонта постоянно переносятся.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по обращению астраханцев. Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал у руководства следственного управления СКР по Астраханской области доклад о результатах расследования, сообщил 30 декабря информационный центр Следкома в своем телеграм-канале.

Публикация о том, что Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийной многоэтажки в Астрахани была размещена 30 декабря в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 107 тысяч пользователей. На 09.05 мск 31 декабря эта запись набрала 43 отметки с реакцией пользователей и 10 комментариев.

"Таких домов по городу очень много, на многие управляющие компании можно заводить дела", – заявила Людмила Алексеевна.

"Сотни миллиардов выделяются на расселение из ветхого жилья властями", – отметил Лёша Пушкин.

"Таких домов сотни. Деньги выделяют, только они начинают оседать сначала в карманах чиновников, потом в карманах строителей, потом в карманах принимающих (газовики, стройнадзор и т. д.)", – написала Екатерина Тут.

"Наш дом на Украинской, №6 уже три года признан аварийным и должны были снести до апреля 2022 года, но до сих пор стоит и откладывают каждый год. Теперь пообещали в 2025 году снести. Как бы раньше не обрушился. Дом 1932 года постройки и ремонта не было никогда", – пожаловалась Ксения Кириченко.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля жильцы многоквартирного дома по улице Литейная в Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что их дом длительное время подтапливают канализационные воды, а многочисленные обращения к местным властям не дают результатов.

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