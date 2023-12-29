29 декабря 2023, 23:57

Богослов призвал дагестанцев отказаться от салютов ради детей из Газы

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Дети и молодежь в Дагестане любят использовать фейерверки и другую пиротехнику в последние дни года, но им следует пожалеть беженцев из Газы и "быть скромнее", заявил дагестанский богослов Идрис Асадулаев. 

Как информировал "Кавказский узел", после начала конфликта между Израилем и "Хамас" республики Северного Кавказа организовали сбор помощи палестинцам, а также приняли палестинских беженцев. К 28 декабря национальные общины из разных регионов страны, в том числе кавказских республик, собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Палестины. В Дагестане, куда прибыли 154 переселенца из Палестины, организованы уроки русского языка для детей беженцев. 23 декабря МВД отчиталось, что 45 беженцам вручены российские паспорта.

Видеообращение Идриса Асадулаева опубликовал сегодня вечером Муфтият Дагестана в своем Telegram-канале. Богослов записал обращение в окружении прибывших в республику беженцев из Палестины, преимущественно детей и подростков. 

Асадулаев напомнил, что палестинские дети, приехавшие в Дагестан "не в отпуск и не на каникулы", до сих пор часто не знают о судьбе своих родных, друзей и одноклассников. Наряду с ними он упомянул детей, чьи отцы погибли на Украине, отметив, что "это горе коснулось каждого села, района, каждого города". 

"В последние дни и ночи уходящего года у нас принято шуметь, взрывать хлопушки, салюты, создавать дискомфорт после полуночи. Я хотел бы обратиться к молодежи, к родителям детей: боль любого мусульманина - это наша боль (...). Давайте будем в этом году скромными, чтобы наша радость и наше веселье не стало причиной печали и горя других", - заявил он. 

После обращения Асадулаева один из беженцев поблагодарил дагестанский народ за теплый прием. 

Обращение Идриса Асадулаева опубликовала в своем канале также советник и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова. "Это был год траура, год печали. Не является мусульманином тот, кто не чувствует боль своего брата по вере, даже если один находится на Западе, а другой на Востоке", - написала она. 

"Кавказский узел" сообщал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новую эскалацию палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в РФ никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос петербургского депутата.

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Примечание:

"Меликов призвал закрыть тему беспорядков в аэропорту Махачкалы", "Юсупов* констатировал снижение интереса махачкалинцев к пикетам за Палестину", "Число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200". 

Автор: "Кавказский узел"

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