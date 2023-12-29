Супруга мобилизованного попросила Кокова о помощи семье

29 декабря 2023, 08:49

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Многодетная семья мобилизованного Мурата Тутова оказалась в сложном положении из-за отсутствия выплат, а сам боец получил в зоне военной операции тяжелые заболевания и нуждается в лечении, указала его супруга в жалобе главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в послании региональному парламенту объявил, что на выплаты военнослужащим, участвующим в военной операции на Украине, направлено более 400 миллионов рублей. Некоторые жители республики не могут добиться обещанных выплат, указали тогда пользователи соцсети.

В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации, Казбек Коков заявил, что мобилизованные жители республики будут получать из регионального бюджета по 25 тысяч рублей ежемесячно. В случае ранения мобилизованные получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае их гибели родственникам выплатят миллион рублей, добавил он. В октябре того же года Коков пообещал компенсации семьям, потратившим собственные деньги на сборы мобилизованных. Пользователи соцсети сочли недостаточными объявленные суммы и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.

Обращение жительницы села Куба-Таба Баксанского района Залины Тутовой к Казбеку Кокову опубликовал 28 декабря на своем сайте Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр. Дополнительно обращение адресовано также уполномоченному по правам человека в республике Борису Зумакулову и председателю правозащитного центра Валерию Хатажукову.

"Я, многодетная мать, супруга мобилизованного Тутова Мурата Сураждиновича (1981 г.р.), обращаюсь к вам с убедительной просьбой оказать помощь в решении проблемы, в которой оказалась моя семья. Сложившаяся тяжелая ситуация неразрешима без вашего прямого вмешательства, и очень надеюсь на вашу помощь", - указала в жалобе Кокову Залина Тутова.

Она пояснила, что 30 сентября 2022 года ее муж был призван по мобилизации и направлен в зону военной операции на Украине. "Наши уговоры, что он единственный кормилец четверых несовершеннолетних детей, а один из них инвалид детства, не получили должного внимания. Власти аргументировали свой отказ тем, что официально он является отцом только двоих детей и на него не распространяется отсрочка по мобилизации. У меня два ребенка от первого брака, и мой муж, хоть и не является им законным родителем, но осуществлял уход и содержание как родной отец, во всем им помогая. Но, к сожалению, не стали учитывать наше положение", - говорится в опубликованном обращении.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

По словам женщины, спустя восемь месяцев после мобилизации ее муж попал в госпиталь в Севастополе с подозрением на туберкулез. Через две недели он был выписан и направлен "для дальнейшего долечивания" в войсковую часть в Ингушетии, к которой Мурат был изначально прикреплен. "Стоит отметить, что заболевание было получено в период нахождения на СВО, что подтверждается справкой «формы 100» (Первичная медицинская карточка, подтверждающая факт боевого поражения или заболевания). Но несмотря на наличие данной справки, предоставляющей право на получение единовременной выплаты (согласно указа президента РФ № 98 от 5 марта 2022 года) нам было в ней отказано с формулировкой «не положена выплата, спонтанно излеченный туберкулез». Хотя, как выяснилось в ходе медобследования в Саратовском госпитале, где мы и сейчас находимся, у него была пневмония. И в связи с неправильно поставленным изначально диагнозом, болезнь усугубилась, и сейчас ожидаем операции по удалению части легкого", - пожаловалась Залина Тутова.

Она указала, что операцию "вынуждены отложить по причине наличия гепатита С, вызывающего плохую свертываемость крови". "Гепатит С, который у мужа выявили спустя две недели, находясь в Ингушетии в войсковой части. Военно-врачебная экспертиза по результатам обследования установила Мурату категорию А (годен), в связи с излеченным туберкулезом, которого изначально у него не было", - говорится в жалобе.

14 ноября 2023 года Мурат Тутов должен был пройти военно-врачебную медкомиссию по поводу гепатита С. "Но ее не смогли провести из-за того, что его направили в октябре в Донецкую республику, где состояние мужа сильнее усугубилось, вплоть до того, что отнялись ноги, и [его] вынуждены были поместить в местную больницу г. Донецка. Через две недели в тяжелейшем положении его на вертолете экстренно эвакуировали в г. Ростов. 7 декабря Мурата перевели в Саратов, где он находится в данный момент. Сейчас у него выявили фиброз 4 степени, что подтвердила пункция печени", - указано в обращении.

Кроме того, с ноября Тутову не выплачивают федеральные и региональные выплаты, положенные как участнику военной операции, в связи с тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело. "Якобы за самовольное оставление войсковой части. Хотя это не соответствует действительности. Мужа отпустили на время лечения домой, так как ему нужен был постоянный уход, но он периодически отмечался в части, и всегда был на телефонной связи с войсковой частью. Но несмотря на наличие несовместимых со службой заболеваний, в том числе тяжелого вирусного заболевания, его возвращают обратно в зону боевых действий. Как же объяснить, что мой муж вновь направлен в зону СВО, если одновременно находится в розыске?!" – написала Залина Тутова.

По ее словам, врачи сообщили, что Мурату на амбулаторном домашнем лечении необходим кислородный аппарат. "На что у нас нет средств. Мы не получаем никаких выплат. Пособий на детей едва хватает на них. Я не имею возможности работать, так как осуществляю уход за ними, в том числе и больным ребенком. А сейчас и мужу необходим уход. У нас нет собственного дома и вынуждены проживать у золовки", - указала жена мобилизованного.

Она отметила, что полтора месяца назад уже направляла Казбеку Кокову письмо, в котором перечислила "многое из вышеизложенного". "Сейчас я вынуждена месяцами обивать чиновничьи пороги в надежде быть услышанной. И всё, что я получила в итоге, – это мужа-инвалида, лишенного обещанных государственных выплат как участнику СВО и ничем не обоснованное уголовное дело в отношении него. Убедительно прошу вас, в очередной раз, обратить внимание на мое безысходное тяжёлое положение. И очень надеюсь, что примете решительные меры для восстановления попранных прав моего мужа Тутова М.С. А именно, прошу оградить Тутова Мурата Сураждиновича от необоснованного уголовного преследования, восстановление в правах и компенсации всех выплат, приостановленных в связи возбужденным уголовным делом и помочь в назначении единовременной выплаты", - написала Залина Тутова, отметив, что остальных адресатов обращения просит помочь в защите прав ее мужа.

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