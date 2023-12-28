Госдеп осудил передачу России госдачи "Пицунда"

28 декабря 2023, 12:34

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Попытки властей Абхазии передать России госдачу "Пицунда" являются нарушением суверенитета Грузии, так как территория дачи является частью этой страны, заявил Госдеп США.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня абхазские активисты потребовали наказать депутатов парламента Абхазии, проголосовавших за ратификацию соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Активисты считают, что депутаты нарушили ряд законов республики, что привело к нарушению ее суверенитета.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности вооруженного конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Власти Абхазии необоснованно пытаются передать России госдачу в Пицунде, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он также призвал Москву соблюдать устав ООН.

"Соединенные Штаты осуждают незаконные попытки передать России земли на оккупированной территории Грузии. Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии", – привели сегодня "Кавказ. Реалии"* слова Миллера.

Напомним, рано утром 27 декабря парламент Абхазии на закрытом заседании ратифицировал соглашение с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики заявили, что власти Абхазии полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться.

Ранее власти Грузии заявили, что ратификация соглашения властями Абхазии о передаче России госдачи в Пицунде незаконна и не имеет юридической силы. Президент Грузии потребовала жесткой реакции международных структур.

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