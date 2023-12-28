Суд увеличил компенсации пострадавшим в "ночь Гаврилова" в Тбилиси

28 декабря 2023, 09:26

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Апелляционный суд в Тбилиси обязал МВД Грузии выплатить по 50 тысяч лари в качестве компенсации морального вреда двоим жителям Грузии, пострадавшим в результате жесткого разгона силовиками акции протеста в Тбилиси 21 июня 2019 года, существенно увеличив компенсации, назначенные судами первой инстанции.

Как информировал "Кавказский узел", в 2023 году суды рассмотрели иски по крайней мере двух пострадавших при разгоне акции протеста в "Ночь Гаврилова". В августе Тбилисский городской суд назначил Георгию Сулашвили, пострадавшему при разгоне акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года, компенсацию в 20 тысяч лари за причиненные ему увечья, в том числе потерю глаза из-за ранения резиновой пулей. В октябре стало известно, что суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда журналистки Екатерины Абашидзе, которая попала под обстрел резиновыми пулями.

В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Правозащитники не раз заявляли о чрезмерной жесткости разгона акций протеста. 27 октября стало известно, что неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" (GYLA) обжаловала в Конституционном суде нормы закона Грузии "О полиции" и приказ министра внутренних дел, разрешающие применение резиновых пуль без надлежащих государственных гарантий.

Тбилисский апелляционный суд 26 декабря отменил решения Тбилисского городского суда и обязал МВД Грузии выплатить компенсацию за моральный вред по 50 000 лари (около 18,5 тысячи долларов) двоим пострадавшим при разгоне акции в Тбилиси 21 июня 2019 года. Согласно решению суда, министерство также должно выплачивать ежемесячную заработную плату в размере 780 лари (около 280 долларов) Георгию Сулашвили.

Во время разгона митинга пострадал 31 сотрудник грузинских СМИ. Все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями, отметила Хартия журналистской этики Грузии, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ночь на 21 июня 2019 года протесты у здания парламента Грузии начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Во вторую годовщину акции в Тбилиси прошел митинг "Нет амнистии оккупантам", более 200 участников которого призвали не допустить амнистии силовиков, которые применили насилие в отношении протестующих в "ночь Гаврилова".

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