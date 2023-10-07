Пострадавшая на акции протеста журналистка добилась выплаты компенсации от МВД Грузии

07 октября 2023, 00:58

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Суд в Тбилиси частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда журналистки Екатерины Абашидзе, которая попала под обстрел резиновыми пулями во время акции протеста 20-21 июня 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

"Кавказский узел" публиковал фоторепортаж об акции в первую годовщину "Ночи Гаврилова".

Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда 5 октября частично удовлетворила иск журналистки Екатерины Абашидзе, которая получила телесные повреждения по время обстрела резиновыми пулями участников акции протеста 20-21 июня 2019 года.

Суд обязал МВД Грузии выплатить Абашидзе компенсацию морального вреда в размере 3000 лари (около 1123 доллара США).

Решение прокомментировала НПО "Ассоциация молодых юристов" (GYLA). "До 15 человек с помощью НПО "Ассоциация молодых юристов" (GYLA) обратились в Тбилисский городской суд с ходатайством о взыскании с МВД компенсации и о возмещении морального вреда. Среди истцов – журналисты, получившие травмы при исполнении служебных обязанностей, а также случайные прохожие и протестующие. На данный момент решение (по делу Абашидзе) не вступило в законную силу. Вопрос об обжаловании решения истец рассматривает в части размера морального вреда, после вынесения мотивированного решения", - говорится на сайте НПО.

Хартия журналистской этики Грузии выступила с заявлением, что некоторые полицейские намеренно стреляли в протестующих. "Они могли идентифицировать, что они журналисты и выполняли свои служебные обязанности", - говорится в заявлении.

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