Правозащитники в Грузии оспорили право полиции стрелять резиновыми пулями

27 октября 2023, 23:50

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Применение резиновых пуль при разгоне акций протеста противоречит принципам Верховного комиссара ООН по правам человека, заявила "Ассоциация молодых юристов". Правозащитники попросили Конституционный суд оценить правомерность закона "О полиции" и приказа главы МВД, разрешающих применение такого оружия.

"Кавказский узел" писал, что правозащитники не раз заявляли о чрезмерной жесткости разгона акций протеста. Так, 7 марта при разгоне акции против закона об иноагентах силовики 7 марта применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях. В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Правозащитники требовали, чтобы силовики, использовавшие неправомерно жесткие методы при разгоне акций протеста, понесли за это ответственность.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж об акции в первую годовщину "Ночи Гаврилова".

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" (GYLA) обжаловала в Конституционном суде нормы закона Грузии "О полиции" и приказ министра внутренних дел, разрешающие применение резиновых пуль без надлежащих государственных гарантий.

"GYLA считает, что законодательство Грузии не соответствует руководящим принципам Верховного комиссара ООН по правам человека "по использованию летального оружия в правоохранительной деятельности". Законодательство Грузии не запрещает использование стальных пуль с резиновой поверхностью, что особенно опасно для жизни человека", - сказано в заявлении организации.

Кроме того, оспариваемая норма не запрещает стрелять резиновыми пулями с возвышения, что создает опасность попадания ее в голову человека, а также использовать такие пули с непрямым рикошетным эффектом, когда резиновая пуля может отскочить в результате удара о твердую поверхность. Законодательство Грузии не содержит никаких гарантий того, что резиновая пуля будет использоваться в качестве крайней меры для предотвращения насильственного акта. Но существуют другие, менее разрушительные средства для предотвращения насильственного акта. Закон Грузии "О полиции" разрешает полицейскому сначала использовать резиновую пулю, а затем акустические средства, при этом резиновая пуля более вредна для здоровья человека, чем средства акустического подавления, отметили в организации.

"Полиции следует использовать резиновые пули только в том случае, если акт насилия невозможно предотвратить с помощью акустических средств. Однако, применение резиновых пуль не ограничивается случаями, когда возникает угроза жизни и здоровью полицейских или других людей. Закон не требует от полиции применять резиновые пули только против людей, представляющих такую угрозу, а не против людей, не совершающих насильственных действий", - указали правозащитники.

GYLA считает, что при отсутствии упомянутых гарантий применение резиновых пуль противоречит пункту 2 статьи 9 Конституции Грузии, согласно которому "человеческие пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, применение бесчеловечного или унижающего достоинство наказания не допускается", сказано в заявлении опубликованном на сайте GYLA.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО "Центр социальной солидарности" Гуро Имнадзе, их организация обращалась в МВД с просьбой прислать характеристики резиновых пуль, которые применяет полиция. Но МВД отказалась ответить на этот вопрос. НПО будет обжаловать отказ в суде.

В 2023 году суды рассмотрели иски по крайней мере двух пострадавших при разгоне акции протеста в "Ночь Гаврилова". Так, 7 октября стало известно, что суд в Тбилиси частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда журналистки Екатерины Абашидзе, которая попала под обстрел резиновыми пулями. Суд обязал МВД Грузии выплатить Абашидзе компенсацию морального вреда в размере 3000 лари (около 1123 долларов США).

Георгий Сулашвили лишился глаза при ранении резиновой пулей во время разгона митинга в Тбилиси летом 2019 года. Он был официально признан потерпевшим, этот статус присвоили лишь нескольким участникам митинга. Суд назначил ему единовременную компенсацию в 20 тысяч лари (7 тысяч 662 доллара), но отказал в регулярной выплате за потерю трудоспособности.

Участница акции протеста в "ночь Гаврилова" летом 2019 года Мако Гомури, которой выбили глаз резиновой пулей, потребовала от МВД Грузии компенсации морального вреда и регулярных выплат за увечье.

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