Аналитики оценили плоды деятельности карабахских властей в Армении

25 декабря 2023, 17:00

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Деятельность карабахских госструктур в Армении противоречит интересам Еревана, но указ об упразднении Нагорного Карабаха не влияет на ситуацию в стране, указали армянские политологи. Действия карабахских чиновников осложняют ход мирных переговоров Баку и Еревана, отметили азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря карабахские активисты потребовали до конца года официально объявить недействительным указ президента Самвела Шахраманяна о прекращении существования Нагорного Карабаха. Ранее, 22 декабря, Шахраманян встретился с руководителями госорганов, продолжающими занимать должности на общественных началах. Он заявил, что "в правовом поле Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха) нет документа, предусматривающего роспуск госучреждений.

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха* Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах. При этом 19 октября Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников.

Армянские политологи сочли незаконным указ Шахраманяна

Армянский политолог и правовед Андриас Гукасян назвал указ об упразднении Арцаха результатом сговора России, Турции и Азербайджана при поддержке правительства Никола Пашиняна.

"Дело не в том, отменит или нет Шахраманян свой и без того антиконституционный указ. Проблема упирается [в вопрос о том], а признают ли армянские власти правительство Арцаха в изгнании? Ключевым является позиция правящей силы и лично Никола Пашиняна, который является стороной сговора по упразднению Республики Арцах. Пашинян взял обязательства перед Путиным, Эрдоганом и Алиевым. Правящая элита нервно реагирует на всякие заявления и публикации об отмене указа Шахраманяна, подчеркивая, что не признает правительство Арцаха в изгнании. Если бы армянские власти готовы были признать правительство в изгнании, указ об упразднении республики отменили бы в течение пяти минут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Указ об упразднении республики противоречит нормам международного права, добавил правовед. "Это решение основано на применении силы и этнической чистке. Для Запада этот указ не имеет никакого значения. Для Запада вопрос Арцаха остается открытым. Россия, Турция и Азербайджан при содействии правительства Пашиняна пытаются навязать упразднение Арцаха Западу для обоснования этнической чистки и изгнания армян ликвидацией Арцаха как субъекта. Мировое сообщество понимает, что Армения и Азербайджан находятся на грани войны, и когда ее начать, решает Азербайджан. Новая война поставит точку по всем спорным вопросам", - подчеркнул Гукасян.

Кроме того, пророссийская элита Арцаха не станет отменять указ, который им навязали «хозяева», утверждает он. "Такой шаг для арцахской номенклатуры, который является антизападным, неприемлем. Если бы эта номенклатура чувствовала ответственность перед историей, они передали бы власть новым избранникам для формирования правительства в изгнании. Причем это правительство нужно формировать во Франции – единственном государстве, способном признать правительство Арцаха в изгнании", - предположил политолог.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что заявление Самвела Шахраманяна не окажет непосредственного политического влияния на ситуацию. "На данном этапе на ситуацию влияет баланс сил и статус-кво, сформированный силой, а не на основании какого-либо документа или соглашения. Это заявление может иметь роль в долгосрочной перспективе, если будет сформирован политико-правовой дискурс по этой теме прав Арцаха и арцахских армян при участии международных акторов. Актуальность арцахского конфликта находится в поле отношений геополитических центров. Изменить ситуацию может изменение баланса либо между Арменией и Азербайджаном, либо между геополитическими центрами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дискурс об отмене указа об упразднении республики лишает Азербайджан возможности манипулировать версией о добровольном упразднении Арцаха, добавил политобозреватель. "Если указ Шахраманяна об упразднении лишен правового обоснования, он не подлежит отмене. Если отменяешь, это значит, что предмет спора имеет правовую силу. В этом вопросе важную роль может сыграть парламент Арцаха, который объявит, что указ об упразднении незаконен, так как противоречит Конституции. Сам Шахраманян максимум может пояснить, что подписал указ под давлением и угрозой", - отметил Бадалян.

Для жителей Нагорного Карабаха каких-либо последствий заявление Шахраманяна не имеет, так как простые жители обеспокоены решением бытовых вопросов, подчеркнул политобозреватель.

Азербайджанские аналитики усмотрели в позиции карабахских властей угрозу переговорам Баку и Еревана

Любые попытки дезавуировать решение "о самоликвидации сепаратистского режима в Карабахе" и реанимировать эту структуру негативно влияет на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, считает аналитик азербайджанского ИА Turan Шахин Гаджиев. Азербайджан после "антитеррористической операции" 19-20 сентября считает «карабахскую проблему" окончательно закрытой и не намерен возвращаться к обсуждениям по этому вопросу ни с Арменией, ни с какой-либо другой страной, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по словам Гаджиева, Баку не возражает против возвращения армянского населения Карабаха, однако условием этого является принятие ими азербайджанского гражданства и согласие жить по законам Азербайджана.

По мнению аналитика, многое будет сейчас зависеть от позиции Армении. Если правительство Армении поддержит "устремления сепаратистов (карабахских властей. – Прим. "Кавказского узла") по реанимированию сепаратистских структур", то это обострит ситуацию в регионе и серьезно подорвет мирный процесс и даже может привести к военным эскалациям.

"Ведь, создавая условия для деятельности сепаратистов, Армения фактически поддерживает притязания на суверенные территория Азербайджана. Ведь с этого и начинался конфликт. В таких условиях говорить Баку с Ереваном уже не о чем", - пояснил Гаджиев.

Если же Армения будет дистанцироваться от этих действий и пресекать их, то позитивные тенденции в мирном процессе, зафиксированные в недавнем совместном заявлении двух сторон, можно будет развить и в скором времени подписать соглашение о прекращении конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, добавил он.

7 декабря администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении распространили совместное заявление, в котором подтвердили готовность подписать мирный договор. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Аналитик азербайджанского Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев также считает, что заявления о «продолжении деятельности сепаратистского режима» не способствуют развитию мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Если в Армении не будет пресекаться деятельность, направленная против целостности Азербайджана, выдвигаться ультимативные требования восстановления сепаратистских структур в Карабахе, то это обострит ситуацию в регионе. Изгнанные из Армении со своих исторических мест проживания в 1988-1989 годах азербайджанцы также могут объявить о создании Зангезурской республики и потребовать возвращения в родные места. Такое развитие событий, конечно, не будет способствовать мирному процессу, создаст препятствия для него", - сказал Дадашев корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем он исключил, что заявления бывших карабахских властей подстрекаются третьими силами, не заинтересованными в том, чтобы Азербайджан и Армения окончательно урегулировали конфликт без участия третьих сторон.

"С другой стороны, провокационные заявления сепаратистов, безусловно, могут способствовать также дестабилизации внутренней ситуации в Армении, создавать угрозы правительству Пашиняна, что также выгодно определенным кругам в РФ, которые раздражены сближением Армении с Западом", - сказал аналитик.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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