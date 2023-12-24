Активисты призвали отменить указ о прекращении существования Нагорного Карабаха

24 декабря 2023, 14:55

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Указ президента о прекращении существования Нагорного Карабаха должен быть отменен до конца года, заявили карабахские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря карабахские политики и активисты опубликовали обращение к генсеку ООН, членам Совета безопасности ООН, председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Совету Европы и Европарламенту и генсекам СНГ, ОДКБ и НАТО. Авторы обращения заявили, что для возвращения беженцев в Нагорный Карабах необходимы гарантии миротворцев ООН. К 18 декабря под обращением было собрано 213 подписей политиков и общественных организаций.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены переехать в Армению. 28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха* Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). Указ был подписан ради спасения жизней граждан, пояснил в октябре Шахраманян.

Карабахский общественный деятель Тигран Петросян сегодня опубликовал на на своей странице в Facebook** требование к Самвелу Шахраманяну «официально отменить указ о роспуске Республики Арцах». Он разместил изображение плаката с надписью «Шахраманян, официально объяви недействительным принятый тобой указ о роспуске Арцаха, сохрани нашу Республику», передал корреспондент "Кавказского узла".

Там же размещен призыв подписантов обнародованного 9 декабря «Обращения политических и гражданских сил Арцаха к международному сообществу». "Указ о роспуске Республики Арцах должен быть отменен до конца года. Антиконституционный указ, который не имеет никакой юридической силы, однако для Азербайджана стал информационным и политическим оружием", - говорится в тексте нового обращения, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Шахраманян обязан сделать хотя бы один полезный шаг в пользу армянского народа. Указ о роспуске Республики Арцах должен быть немедленно отменен до конца года", - пояснил представитель инициативной группы корреспонденту "Кавказского узла".

19 октября Самвел Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников. 20 октября участники акции протеста ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха, где находился Шахраманян, и выразили недовольство его указом.

Вчера, 23 декабря, информационный штаб правительства Нагорного Карабаха* сообщил, что 22 декабря "президент Республики Арцах Самвел Шахраманян встретился с руководителями государственных органов, продолжающими занимать должности на общественных началах". Он поручил превительству "продолжить инвентаризацию проблем вынужденно переселенных граждан".

"Касаясь недавно широко осуждавшегося указа президента от 26 сентября, Самвел Шахраманян подчеркнул, что в правовом поле Республики Арцах нет документа, предусматривающего роспуск государственных учреждений", - говорится в сообщении Инфоштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Советник Шахраманяна Владимир Григорян заявил, что «указа о роспуске Арцаха больше не существует, так как основанием для этого является указ президента Арцаха (Нагорного Карабаха) от 19 октября, согласно которому президент, госминистр, члены правительства, НС, секретарь Совета безопасности, правоохранительные органы, мэр и руководители административных районов Степанапакерта продолжают занимать должности - на общественных началах, то есть без оплаты за работу».

"Решение об упразднении Арцаха было неправомерным, и после этого был принят указ от 19 октября, а также ряд правовых нормативных актов, это предполагает, что Республика Арцах будет после 2024 года", - привело 22 декабря слова Григоряна издание "Айсор".

Однако позднее Григорян сообщил на своей странице в Facebook, что в интервью высказал свое частное мнение, "которое на данный момент не отображает официальную позицию". Также Григорян сообщил, что больше не является советником президента, даже на общественных началах.

Подписанты обращения требуют от карабахских властей конкретики, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель карабахской оппозиционной партии «Завтрашний Арцах», руководитель бывшего Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян. "Нельзя в туманной, двусмысленной форме говорить об указе, определяющем будущее нашей родины. Даже если этот указ не имеет никакой юридической силы. Очень важно, с политической и психологической точки зрения, прямо и конкретно объявить об его отмене, без политического размытия", - сказал он.

Петросян подчеркнул, что "Арцах не является чей-то лавкой, которую можно закрыть и забыть". "У нас есть права, мы должны бороться за свои права. И добиться, чтоб ответственные лица отложили эти политически неграмотные игры", - пояснил активист.

По его словам, несколько дней назад он требовал встречи с Самвелом Шахраманяном, чтобы убедить его признать недействительным указ о роспуске Арцаха. "Но Шахраманян не счел нужным меня принять, и мне пришлось передать требование через других людей. По моим сведениям, такой указ [об отмене указа о роспуске] уже есть, просто он не опубликован, а такие указы вступают в силу с момента опубликования. В эти дни мы сделаем все возможное, чтобы опубликовать постановление об отмене", - сказал Петросян.

Руководитель Революционной партии Арцаха Артур Осипян заметил, что «неуверенные заявления о продолжении деятельности государственных институтов Арцаха обусловлены неодобрением такого решения со стороны правительства Армении». "Если отмена указа о роспуске и продолжение деятельности институтов Республики Арцах представляют угрозу для Армении, так пусть правительство Арцаха в изгнании приезжает в другую страну. Например, в Россию, и оттуда объявляет отмену указа, и там же продолжает свою работу. Наши власти ведь все время служили Кремлю и до сих пор верны ему, почему бы не попросить гарантии безопасности у хозяина, чью волю всегда исполняли с большим энтузиазмом?" – сказал оппозиционер корреспонденту "Кавказского узла".

Если же руководство Арцаха не в состоянии решить "вопрос будущего страны", то оно обязано передать полномочия "тем, кто сможет и будет бороться за освобождение нашей малой Родины", добавил Осипян.

"Недавние объявления о том, что указ о роспуске государственных институтах Арцаха «отменен» или «не отменен, а просто не имеет юридической силы», на самом деле блеф, который станет серьёзным политическим аргументом для [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, чтобы убедить весь мир, что карабахский вопрос закрыт окончательно. Объявление об отмене указа должно быть официальным. А своими неконкретными разговорами руководство Арцаха на самом деле размазывает проблему, из которой потом выйти будет крайне сложно или невозможно. Другими словами, власти Арцаха забивают последний гвоздь в крышку гроба и хоронят вопрос самоопределения окончательно", - заявил Осипян.

По его мнению, «сейчас главное - решить вопрос официальной отмены позорного указа Шахраманяна о роспуске Арцаха, либо карабахская власть подает в отставку и с первого января Народное собрание Арцаха переходит к процедуре избрания нового президента». "Очень скоро власти самой Армении предстанут перед фактом краха политики «уступить Арцах взамен на мир». Потому что никакого мира с Азербайджаном не предвидится. Наоборот, Армения встаёт перед новыми угрозами и новыми территориальными претензиями и вынуждена будет вернуться к борьбе за Нагорный Карабах, потому что это единственный эффективный способ противостоять вызовам Азербайджана", - заметил оппозиционер.

Указ о роспуске Арцаха - "заведомо антиконституционный" и "по сути, бессмысленен", указал омбудсмен Нагорного Карабаха* Гегам Степанян. "Сам президент Шахраманян заявлял уже, что один человек не может одной подписью распустить или остановить деятельность Республики, образованной путем всенародного референдума»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Степанян отметил, что «с юридической точки зрения указы фактически вступают в силу с момента опубликования, однако в законодательных актах Арцаха этот указ никогда не публиковался».

"Но в любом случае информация о таком указе распространена и, думаю, должна быть информация и об его отмене. На мой взгляд, вопрос не юридический, а скорее информационный, потому что […] логично и естественно, что общественность ожидает дополнительной информации о его отмене или его отсутствии", - сказал он.

В свою очередь замруководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян, комментируя новость о прошедшем 22 декабря заседании правительства Нагорного Карабаха, выступил против сохранения в Армении государственных институтов Нагорного Карабаха.

"В Республике Армения не может быть второго лица, подписывающего указы. Второго законодателя в Республике Армения не может быть и нет. Второго правительства в Республике Армения быть не может и нет. Второго государства в Республике Армения быть не может и нет", - сказал армянскому изданию "Первый информационный" Чахоян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла"

На заявления властей Армении отреагировал депутат Национального собрания Нагорного Карабаха* Давид Галстян. "Жаль признавать, что мы должны объяснить властям Республики Армения, что сохранение институтов Арцаха не может представлять никакой угрозы для Республики Армения… Власти начали кампанию против сохранения институтов Арцаха, при этом очевидно, что законодательные, исполнительные и судебные органы должны продолжать работать, даже на общественных началах", - написал на своей странице в Facebook Галстян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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