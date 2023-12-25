Двое военных со Ставрополья погибли на Украине

25 декабря 2023, 14:10

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Лейтенант Александр Киреев и старший сержант Руслан Арутюнян погибли в ходе военной операции на Украине. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 245 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня также стало известно о гибели на Украине сержанта Александра Рылова из Минераловодского района. Он стал, по меньшей мере, 243 жителем Ставропольского края, чья гибель в СВО подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погибли лейтенант Александр Киреев и старший сержант Руслан Арутюнян из Ставропольского края. Они награждены Орденами мужества посмертно, сообщается в телеграм-канале главы администрации Минераловодского района Вячеслава Сергиенко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 245 жителей Ставропольского края. Всего власти и силовики на 13:50 мск 25 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3140 бойцов с юга России, в том числе 1538 – в СКФО и 1602 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.