Сержант со Ставрополья погиб на Украине

25 декабря 2023, 09:53

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Сержант Александр Рылов погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Минераловодского района. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 243 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря стало известно о гибели на Украине Анатолия Пивненко из Ипатово. Он стал, по меньшей мере, 242 жителем Ставропольского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб сержант из Минераловодского района Александр Рылов, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 22 декабря в своем телеграм канале глава этого района Вячеслав Сергиенко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 243 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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