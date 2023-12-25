25 декабря 2023, 11:42

Полиция ведет розыск участников нападения в Малгобеке

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Двое неизвестных напали в больнице Малгобека на местного жителя, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Силовики ведут их розыск.

По версии следствия, двое неизвестных явились в Малгобекскую больницу и попытались силой увести с собой местного жителя, ухаживавшего за братом, находящегося там на лечении. После того, как житель Малгобекского района стал сопротивляться, неизвестные выстрелили в него несколько раз и покинули больницу.

Пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями. Полиция устанавливает нападавших, сообщило 24 декабря в своем телеграм-канале управление МВД по Ингушетии.

Нападавшие скрылись на машине ВАЗ-2114, в Малгобеке объявлен план "Перехват". Пострадавший находится в реанимации, отметила Gazeta.ru.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 5 декабря четыре пули было выпущено на трассе "Кавказ" по машине сотрудника полиции близ села Яндаре. Следствие отчиталось о расследовании уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Это нападение на полицейского стало вторым вооруженным инцидентом в Ингушетии за месяц.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена и в виде инфографики.

"Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Примечание:

"Опубликовано видео с места перестрелки в Зязиков-Юрте", "Кавказоведы объяснили варианты тейпового порицания предполагаемых боевиков в Ингушетии", "Ветераны силовых структур прокомментировали вооруженный инцидент в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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