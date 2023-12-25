Астраханцы несколько суток остаются без газоснабжения из-за проблемы с коммуникациями

25 декабря 2023, 07:24

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Жильцы нескольких домов в Кировском районе Астрахани четверо суток остаются без газоснабжения после аварии. Вода длительное время подмывала грунт и в нем образовался провал. Жители сообщали об этом властям, но они не приняли должных мер, чтобы предотвратить аварию, пожаловалась астраханка в соцсети. Комментаторы раскритиковали чиновников за игнорирование проблем горожан.

Жалоба астраханки Елены Суриковой на проблему с отсутствием газоснабжения была опубликована 24 декабря в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

"Четвертый день мы без газа и опять из-за воды в почве", – написала Сурикова.

Она уточнила, что речь идет о домах на улице Куликова, 42/2 и улице Бориса Алексеева, 30. С 2016 года вода вымывает почву между домов, из-за чего проваливается земля. Местные власти проводят работы по восстановлению – засыпают грунтом ямы, но ситуация меняется. На обращения местных жителей управляющая компания отвечает отписками, пожаловалась астраханка.

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 206 тысяч пользователей, на 07.20 мск 25 декабря набрал 181 отметку с реакцией пользователей и 29 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Там уже больше пяти лет стоит запах канализации и ничего не меняется. Вся дорога разбита и постоянно что-то капают", – отметил пользователь ll Happiness.

"Сегодня там проезжал и удивился. Там останавливаться вообще опасно, слева прямо кратер какой-то. [Губернатор Астраханской области Игорь] Бабушкин, ты там, наверное, не ездишь?" – спросил Вячеслав Винник.

"Звоните спасателям – на Привокзальной так два подъезда обрушились", – посоветовал Петр Фролов.

"Очень близко прокуратура Астрахани (Куликова, 50). Коллективное обращение на имя прокурора Астрахани Панкевича от всех жителей этих домов. При бездействии – коллективное обжалование в прокуратуре Астраханской области (плюс в суде)", – написал Олег Орлов.

"У меня тоже появился вопрос буквально пару дней назад. Проходя мимо я подумала, как в спальном районе может быть открытая яма с кипятком? Администрация ждёт, когда случится трагедия?" – задалась вопросом Ольга Томилина.

На 07.20 мск 25 декабря на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалобы местных жителей на проблему с отсутствием газоснабжения.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы периодически жалуются на проблему с канализацией. Так, 4 ноября жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. 5 ноября жители Астрахани разместили в интернете адресованную президенту России, Генпрокуратуре и Следкому петицию, в которой потребовали решить проблему в городе с водоснабжением и канализацией. Эти проблемы стали хроническими из-за того, что местные чиновники не уделяли им должного внимания, заявили комментаторы в соцсети.

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