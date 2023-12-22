Тюрьма. Фото: https://ru.oxu.az/society/767459

22 декабря 2023, 16:27

Родные сообщили о попытке суицида азербайджанского политзаключенного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шахин Вердиев, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков совершил попытку суицида, сообщили его родные и адвокат. Ранее они обращались с жалобами на неоказание медпомощи Вердиеву в СИЗО из-за сильных головных болей, однако не добились результата.

Как писал "Кавказский узел", в марте стало известно, что Шахин Вердиев задержан в составе группы верующих, осуществлявших "под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность". Ранее Вердиев  был приговорен судом в Гяндже к двум годам заключения и освобожден в зале суда за участие в массовых беспорядков, в результате которых погибли два полицейских и был ранен глава исполнительной власти города.

30-летний Шахин Вердиев сегодня утром  пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в 2-м следственном изоляторе Гянджи.  По словам матери, Семинары Джафаровой, состояние здоровья сына тяжелое, он передал что "не хочет жить".
Вердиев был арестован 12 марта этого года полицией Гянджи по обвинению в незаконном обороте наркотиков (статья 234.4.3 УК Азербайджана). По словам матери, оба раза он был арестован по фальшивому обвинению и подвергся жестоким пыткам в полиции.  В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу Вердиева.

Шахин Вердиев внесен в список политических заключенных, составленном организацией "Союз за свободу политическим заключенным Азербайджана".  "За свободу политзаключенным Азербайджана"

Список политзаключенных в Азербайджане к 1 декабря увеличился до 254 человек. Глава Правового центра "Защитник" Самед Рагимли отметил, что фиксируются факты бесчеловечного обращения с задержанными с целью дачи ими признательных показаний. "Особенно часто это случается в делах против религиозных активистов, которых часто обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Задержанным предлагают дать признательные показания, угрожая в противном случае ужесточить статью обвинения, наказать их близких, а когда это не срабатывает, порой применяются и пытки”, - подчеркнул Рагимли.

В  феврале  этого года Вердиев лежал в психоневрологическом диспансере с жалобой на головные  боли, появившиеся после избиения полицией.  В начале августа, уже в следственном изоляторе,  Вердиев в следственном изоляторе испытывал сильные головные боли. Но медпомощь оказывалась несвоевременно, сообщила сестра Шахина Нигяр Керимова.

Она рассказала, что  звонила омбудсмену с требованием обеспечить врачебную помощь брату,  однако не получила поддержки со стороны сотрудника аппарата омбудсмена.
Адвокат Шахина  Эльчин Садыгов подтвердил информацию о попытке суицида. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла",  что он информировал Государственную пенитенциарную службу о жалобе близких обвиняемого.

Пресс-служба Пенитенциарная служба Азербайджана сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что попытка суицида не фиксировалась.

Власти Азербайджана активизировали репрессии против оппозиционных политиков, активистов и верующих, заявила в сентябре неправительственная организация "Линия защиты".  ""Волна арестов верующих, развернутая с начала года, не прекращается. Их, как правило, обвиняют в незаконном обороте наркотиков, при этом в подконтрольных правительству печатных и электронных СМИ этих людей представляют как "иранских шпионов" и "предателей"", - заявила организация. 

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Примечание:

"Два участника "Мусульманского единства" осуждены в Баку", "Агали Яхьяеву отказано в освобождении из-под стражи", "Сын и соратники сообщили об избиении активиста "Мусульманского единства" в СИЗО".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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22 декабря 2023, 14:58

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