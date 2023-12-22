Родные сообщили о попытке суицида азербайджанского политзаключенного

22 декабря 2023, 16:27

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Шахин Вердиев, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков совершил попытку суицида, сообщили его родные и адвокат. Ранее они обращались с жалобами на неоказание медпомощи Вердиеву в СИЗО из-за сильных головных болей, однако не добились результата.

Как писал "Кавказский узел", в марте стало известно, что Шахин Вердиев задержан в составе группы верующих, осуществлявших "под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность". Ранее Вердиев был приговорен судом в Гяндже к двум годам заключения и освобожден в зале суда за участие в массовых беспорядков, в результате которых погибли два полицейских и был ранен глава исполнительной власти города.

30-летний Шахин Вердиев сегодня утром пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в 2-м следственном изоляторе Гянджи. По словам матери, Семинары Джафаровой, состояние здоровья сына тяжелое, он передал что "не хочет жить".

Вердиев был арестован 12 марта этого года полицией Гянджи по обвинению в незаконном обороте наркотиков (статья 234.4.3 УК Азербайджана). По словам матери, оба раза он был арестован по фальшивому обвинению и подвергся жестоким пыткам в полиции. В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу Вердиева.

Шахин Вердиев внесен в список политических заключенных, составленном организацией "Союз за свободу политическим заключенным Азербайджана". "За свободу политзаключенным Азербайджана"

Список политзаключенных в Азербайджане к 1 декабря увеличился до 254 человек. Глава Правового центра "Защитник" Самед Рагимли отметил, что фиксируются факты бесчеловечного обращения с задержанными с целью дачи ими признательных показаний. "Особенно часто это случается в делах против религиозных активистов, которых часто обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Задержанным предлагают дать признательные показания, угрожая в противном случае ужесточить статью обвинения, наказать их близких, а когда это не срабатывает, порой применяются и пытки”, - подчеркнул Рагимли.

В феврале этого года Вердиев лежал в психоневрологическом диспансере с жалобой на головные боли, появившиеся после избиения полицией. В начале августа, уже в следственном изоляторе, Вердиев в следственном изоляторе испытывал сильные головные боли. Но медпомощь оказывалась несвоевременно, сообщила сестра Шахина Нигяр Керимова.

Она рассказала, что звонила омбудсмену с требованием обеспечить врачебную помощь брату, однако не получила поддержки со стороны сотрудника аппарата омбудсмена.

Адвокат Шахина Эльчин Садыгов подтвердил информацию о попытке суицида. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он информировал Государственную пенитенциарную службу о жалобе близких обвиняемого.

Пресс-служба Пенитенциарная служба Азербайджана сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что попытка суицида не фиксировалась.

Власти Азербайджана активизировали репрессии против оппозиционных политиков, активистов и верующих, заявила в сентябре неправительственная организация "Линия защиты". ""Волна арестов верующих, развернутая с начала года, не прекращается. Их, как правило, обвиняют в незаконном обороте наркотиков, при этом в подконтрольных правительству печатных и электронных СМИ этих людей представляют как "иранских шпионов" и "предателей"", - заявила организация.

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