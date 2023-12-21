Суд в Волгограде отказался признать факт нарушений на выборах

21 декабря 2023, 23:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд отклонил все ходатайства истца Вячеслава Головина, который утверждал, что во время выборов на пост главы села Горноводяное его оппоненты использовали "карусель", несмотря на то, что в списках проголосовавших избирателей были найдены имена трех человек, которые не участвовали в голосовании. Решение будет обжаловано, пообещал адвокат Головина.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Головин, который участвовал в выборах главы села Горноводяное, подал иск в суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о фальсификациях. Головин обвинил членов УИК №1420 в том, что во время выборов главы поселения в Горноводяном Дубовского района Волгоградской области была отмечена "карусель": некоторые граждане – жители соседних сел, не относящихся к этому избирательному участку, пытались проголосовать на УИК №1420. Суд Дубовского района на первом заседании отказался исследовать записи видеофиксации на участке и список избирателей, а впоследствии отказал Головину в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции 6 декабря также отказался исследовать видеозаписи с участка, но согласился запросить списки избирателей.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России, проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

21 декабря в 15.00 мск началось второе заседание Волгоградского областного суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба общественника и главы приюта для бездомных Вячеслава Головина.

На судебное заседание явились истец и его представитель Иван Иванов. Ответчиков представляли председатель ТИК Дубовского района Татьяна Савченко, юрист, представляющий интересы ТИКа и облизбиркома, Ирина Илюшина. Присутствовал также прокурор Бережной и журналисты. Илюшина представила ходатайство "об особом порядке исследования" списков избирателей, которые ТИК представил по запросу облсуда. Юрист пояснила, что подлинники не могут быть приобщены к материалам дела. Ирина Илюшина также рассказала, что 20 декабря прошло заседание ТИК, члены которого "постановили" вскрыть опечатанный мешок, в котором хранились списки избирателей, положить их в конверт и опечатать. В таком виде она передала списки коллегии судей. Судьи вскрыли конверт и тубус с рулонами списков.

Иван Иванов заявил, что ТИК обязан был по закону передать суду опечатанный мешок со списками. Те же его вскрыли, тем самым "могла быть совершена подмена в списках". Когда судьи прервали представителя истца, заявив ему, что он злоупотребляет своими правами, тот заявил им первый отвод. По требованию Иванова ему предоставили копию постановления ТИКа о передачи списка облсуду. Он снял требование отвода суду. Познакомившись с документом, представитель истца вновь заявил о незаконности вскрытия мешка, в котором хранились списки. Но суд не обратил на его доводы внимания.

"Суд первой инстанции не учел в протоколе показания наших свидетелей", - заявил Иванов и предложил суду прослушать аудиозапись заседания суда первой инстанции в день, когда проходил опрос свидетелей. Сторона ответчика и прокурор не поддержали его ходатайство, заявляя, что Иванов пытается затянуть процесс. Суд отклонил прошение Иванова.

Тогда Иванов второй раз заявил об отводе судьям и прокурору. Суд не удовлетворил его прошение и вынес Иванову предупреждение за резкие высказывания, которые он произносил в адрес ответчиков. Иванов подал еще одно ходатайство. Он вновь попросил суд истребовать в ТИКе записи с камер видеонаблюдения. При этом в предоставленном им прошении была нарисована схема расположения камер видеофиксации, которая доказывала, что видеонаблюдение охватывало весь избирательный участок №1420. Иванов также предложил суду вызвать для допроса граждан, голосовавших на УИК №1420 и которые были определены полицией, как жители других населенных пунктов. Оба прошения суд отклонил.

После того как пакет со списками избирателей был вскрыт, у стола судебной коллегии начался спор судей с истцом и его представителем. Иванов и Головин просили суд предоставить им возможность внимательно ознакомиться со списком избирателей. Спор проходил на повышенных тонах. Рядом стоял пристав, но судьи к его помощи не прибегли. Началось оглашение имен избирателей. Иванов несколько раз останавливал судью, заявляя, что его подзащитный не успевает сверять имена со своим списком. Также Иванов дважды подходил к столу и обращал внимание судей на "следы явных фальсификаций" в оглашаемом документе: несколько листов списка были иного качества, цвет чернил принтера кое-где отличался, некоторые листы были не склеены в списке, в некоторых списках отсутствовали даты голосования избирателей и т.д. В то же время Головину удалось обнаружить в оглашаемых именах трех граждан, которые, по его сведениям, "точно не голосовали". Иванов предложил пригласить этих людей на следующее заседание для опроса. Судьи не удовлетворили и это его ходатайство.

"Мы наблюдаем здесь явные следы фальсификаций. Следы того, что листы переподшиты, смену страниц (страницы 21, 23, 24). Перепечатка с разных принтеров. Мы видим признаки организованной преступной группы, которая фальсифицировала выборы в Дубовском районе. Нужно выяснить, что там происходило. Просим суд провести экспертизу", - выдвинул новое ходатайство Иванов.

Юрист ответчиков Ирина Илюшина возразила на это, что фальсификаций не было. "Истец Головин лично присутствовал вчера при опечатке списка (в ТИКе). Разница в голосах (за Головина и за его оппонента) была значительной (и три выявленных неголосовавших гражданина в списках не решают исход выборов, - прим. "Кавказского узла")", - заявила Илюшина. Ее поддержала председатель ТИКа и прокурор. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об экспертизе. После недолгих пререканий Иванов вновь заявил об отводе суда и прокурора. После короткого перерыва судебная коллегия заявила об отказе в удовлетворении его требования.

Иванов высказал мнение, что решение суда предопределено. "Нетрудно предугадать, каким будет ваше решение, уважаемые судьи. Мы подадим кассацию. Напишем заявление в Следственный комитет, чтобы вас привлечь к уголовной ответственности. Неоднократно отказываете нам в наших ходатайствах. Заведомо незаконный суд", - заявил Иван Иванов.

После 15-минутного перерыва судья Инна Балашова огласила решение: в удовлетворении апелляционной жалобы Головину отказать, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Решение суда разочаровало Головина. "У меня были какие-то надежды на справедливость, когда мы подавали в суд первой инстанции, но там во всех ходатайствах нам было отказано. Ни списки избирателей, ни записи с камер видеофиксации истребованы тогда не были. А там можно было воочию наблюдать "карусель" на УИК №1420. И в облсуде мы не нашли справедливости и понимания, и стремления к торжеству законности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вячеслав Головин.

Иванов заявил о противоправных действиях суда. "Сегодня в Волгоградском облсуде судьи Балашова, Рогозина и Гоношилова заявили, что гражданин России, который уличил сотрудников избирательных комиссий в фальсификации и подделке документов и подделке подписей как минимум трех избирателей, сказали Головину, что он не вправе доказывать свою правоту и пользоваться своими конституционными правами! Бороться продолжим. Подадим кассацию. Напишем заявление в Следственный комитет", - сказал на выходе из суда Иван Иванов.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Головина, считает, что в 4-м Кассационном суде общей юрисдикции у Головина "есть шанс добиться справедливого рассмотрения дела". "Я не раз уже отмечал явное невнимание и суда первой инстанции, и судей областного суда на те очевидные признаки фальсификаций, которые видны в действиях сотрудников УИК №1420 и ТИК Дубовского района. Суды нарочито не замечают эти признаки, потворствуют тем самым преступлениям и попранию законности на выборах. Обычно кассационная инстанция такие нарушения своих нижестоящих коллег замечает, дает им оценку и принимает справедливые решения", - сказал Сергей Иващенко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.