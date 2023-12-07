Суд отказался исследовать видео по делу о нарушениях на выборах в Волгоградской области

07 декабря 2023, 00:05

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Волгоградский областной суд рассматривает жалобу бывшего кандидата на выборах главы сельского поселения Горноводяное Вячеслава Головина, который утверждает, что на выборах голосовали люди из других сел. Суд согласился истребовать в ТИК Дубовского района список избирателей, но отказался запрашивать видеозаписи с участка.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Головин, который участвовал в выборах главы села Горноводяное, подал иск в суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о фальсификациях. Головин обвинил членов УИК №1420 в том, что во время выборов главы поселения в Горноводяном Дубовского района Волгоградской области была отмечена "карусель": некоторые граждане – жители соседних сел, не относящихся к этому избирательному участку, пытались проголосовать на УИК №1420. Суд Дубовского района на первом заседании отказался исследовать записи видеофиксации на участке и список избирателей, а впоследствии отказал Головину в удовлетворении иска.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

6 декабря в Волгоградском областном суде состоялось первое заседание по апелляции бывшего кандидата на пост главы Горноводяного сельского поселения, главы благотворительного фонда "СоборникЪ", руководителя приюта для лиц без определенного места жительства Вячеслава Головина. Он оспаривает решение Дубовского районного суда, который 9 октября отказал Головину в удовлетворении его иска к УИК №1420, ТИК по Дубовскому району и областной избирательной комиссии.

В зале областного суда присутствовали истец Головин, его представитель Иван Иванов, юрист ответчиков - ТИК Дубовского района и облизбиркома - Ирина Илюшина, сотрудник областной прокуратуры Владимир Меньков и журналисты. Дело рассматривала коллегия судей под председательством судьи Ольги Гоношиловой. Сотрудник прокуратуры зашел в зал заседаний с опозданием. Помощница судей попросила представителя истца Иванова освободить место для прокурора. На что Иванов попросил ее назвать статью закона, которая определяет фиксированное место прокурора в зале суда. Впрочем, настаивать на получении ответа Иванов не стал и занял место у трибуны для выступлений.

Он огласил первое ходатайство. "Данный процесс представляет собой значительную общественную значимость, поскольку жители Горноводяного сельского поседения недоумевают по поводу того, как прошел процесс первой инстанции. Ходатайствую о проведении здесь фото- и видеосъемки. Это нужно для того, чтобы жители Горноводяного могли убедиться в том, что процесс этот открытый, прозрачный, законный", - объявил Иван Иванов.

Судья Гоношилова удовлетворила просьбу представителя истца частично, разрешив снимать только Головина и Иванова.

Во втором ходатайстве Иван Иванов пояснил суду, что неоднократные ходатайства Головина об истребовании видеозаписи и ведомостей списков избирателей с УИК №1420 суд первой инстанции отклонял. Оппоненты Головина утверждали в Дубовском суде, что видеозапись в суд не нужно предоставлять, поскольку она нужна в участковой избирательной комиссии для подтверждения сохранности бюллетеней. "Но если бы на участке произошло убийство или изнасилование, эти видеозаписи бы немедленно изъяли. Головин в тот же день голосования (когда была зафиксирована "карусель") обратился к участковому, в облизбирком, в прокуратуру о том, чтобы они изъяли видеозаписи, так как было совершено преступление", - подчеркнул Иванов.

Судья прервала представителя, предложив ему изложить суть прошения. Но Иванов продолжил свои пояснения. Он заявил, что во время выборов члены УИК №1420 позволили гражданам, приехавшим из другого поселка, бросить бюллетени в урну для голосования, "совершив тем самым преступление". "Просим истребовать у ТИК (Дубовского района) и облизбиркома записи видео-наблюдения с внутренней камеры УИК в Горноводяном и внешних камер, которые фиксировали факт прохода этих лиц внутрь участка и дальнейшее их перемещение и опускание бюллетеней в ящики для голосования. Их данные отражены в списках избирателей. Их незаконно туда внесли", - продолжил Иванов.

Но судья его вновь прервала, призвав не нарушать ход судебного заседания. "Свидетели подтвердят, что факт "карусели" имел место на данной УИК. Вы собственными глазами увидите факт преступлений (на видеозаписи). Вы должны установить истину, потому что люди просто в шоке. И дополнительный список избирателей запросите", - закончил оглашать ходатайство Иван Иванов.

Головин поддержал ходатайство своего представителя. При этом он заметил, что участники "карусели" "могли голосовать и под чужими именами". "Они получали бюллетени, будучи туда не включены", - заявил Головин.

Юрист ответчиков Ирина Ильиченко заявила протест, "поскольку ни один из свидетелей (истца) не находился в помещении для голосования». "То, что сейчас было озвучено, не было подтверждено ни одним свидетельским показанием. Это голословное утверждение истца. Более того, (членом) ТИК вызывалась полиция. Никаких фактов противоправности со стороны УИК (№1420) установлено не было. В части исследования видеозаписи. В материалах дела есть порядок осуществления видеонаблюдения, который был учрежден ТИК в рамках постановления Центральной избирательной комиссии. Велась не видеосъемка, как утверждает истец, а видеофиксация, без записи звука. Запись была направлена на сейф с целью обеспечения сохранности бюллетеней", - рассказала юрист ответчиков.

Ирина Илюшина настаивала на том, что районный суд "обоснованно своим решением мотивированно изложил доводы, по которым он отказал в истребовании указанной видеозаписи". "То же по камерам внешнего видеонаблюдения (с фасада дома культуры, где располагалась УИК). То же самое касается и списка избирателей. Ни один свидетель не находился в помещении для голосования. Полагаю, что правовых оснований для истребования списка избирателей и истребования видеозаписи в настоящем судебном заседании не имеется", - высказалась представитель ответчиков.

Срок хранения видеозаписи составляет 14 дней, - заметил сотрудник областной прокуратуры Владимир Меньков. "Он истек", - сказал Меньков в суде.

Меньков также заявил, что Дубовский районный суд удовлетворил ходатайство Головина об истребовании записей видеонаблюдения и списков избирателей. На это бурно отреагировал представитель истца Иван Иванов.

"(Районный) суд не удовлетворял наше ходатайство. Они просто представили поддельную справку от муниципального учреждения (Дома культуры Горноводяного сельского поселения), что записи хранятся 14 дней. Мы просили назначить экспертизу, чтобы исследовать эту видеозапись. Районный суд не удовлетворял в процессе наше ходатайство. Он отказал нам в этом. Меня возмущает ложь прокурора и кого бы то ни было", - громко высказал свое возмущение Иванов.

Судья призвала его к соблюдению порядка. "Дадим вам слово, тогда выскажетесь", - обратилась она к Ивану Иванову и объявила перерыв.

Во время перерыва в зал заседаний вошел судебный пристав. Заседание продолжилось в его присутствии. Судья Гоношилова огласила решение суда: ходатайство истца удовлетворить частично. Суд запросит списки избирателей. В удовлетворении ходатайства об истребовании видеозаписи Головину было отказано. Следующее заседание было назначено на 21 декабря.

После заседания Вячеслав Головин подчеркнул, что оппоненты выиграли судебный процесс в Дубовке «нечестно». "Сейчас ищу правды в областном суде. Есть шанс на победу. Список избирателей судьи решили затребовать, но вот в предоставлении видеозаписей мне отказали", - сказал Головин корреспонденту "Кавказского узла".

Иванов заявил журналистам, что его "возмутила ложь прокурора Владимира Васильевича Менькова". "Он сказал, что, оказывается, суд первой инстанции удовлетворил наше ходатайство об истребовании из УИК (№1420) и Дома культуры, где проходила видеосъемка, записи с камер наблюдения. Однако эти видеозаписи не сохранились. Это полнейшая ложь, которую прокурор обязан был знать. Наше ходатайство районный суд не удовлетворил по причине якобы того, что нет оснований не доверять правдивым показаниям членов УИК (№1420) и ТИК (Дубовского района). Областной суд, пряча глаза от нас, когда мы говорили о лжи прокурора, вызвали судебного пристава, как будто бы это является нарушением порядка в судебном заседании. И в итоге они частично удовлетворили наше ходатайство о затребовании списков избирателей", - прокомментировал ход судебного заседания Иван Иванов.

Отказ коллегии судей удовлетворить ходатайство истца о приобщении видеозаписей с камер наблюдений внутри УИК №1420 и на фасаде дома культуры, в помещении которого располагался участок, "нарушает этику судей", заявил юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Головина,

"Так как судьи отказались рассмотреть в судебном заседании основные доказательства, без которых невозможно принять справедливое решение. Это обедняет доказательную базу истца. Это попрание верховенства права. Решение областного суда по этому делу, таким образом, вполне предсказуемо – оно будет не в пользу Головина", - заявил Сергей Иващенко.

Он отметил, что "нарушено право истца, как полноправного участника судебного процесса, на участие в исследовании основных доказательств", сославшись на положения статьи 35 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Иващенко посоветовал Головину и его представителю подать в квалификационную коллегию судей жалобу на коллегию судей. "Их действия необъективны и несправедливы", - заключил Сергей Иващенко.

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