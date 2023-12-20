Армянские правозащитники расценили кейс Сетракова как похищение

20 декабря 2023, 20:40

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Генпрокуратура Армении не получала ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию, сообщила советник генпрокурора. Дмитрий Сетраков вывезен в Россию незаконно при попустительстве армянских властей, фактически он похищен, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники российской военной полиции задержали гражданина России Дмитрия Сетракова за самовольное оставление части сроком более чем на месяц и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщил Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. На территории Армении полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры, напомнили правозащитники. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону.

Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать из России, и 30 ноября он приехал в Ереван. 7 декабря его задержали в Гюмри. "Представились военной полицией Армении, но на фото в WhatsApp* у человека, который звонил жене Сетракова, на кепке была буква Z", - сообщил правозащитный проект "Идите лесом".

Генпрокуратура Армении не получала ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию, сообщила в Facebook* советник генпрокурора Армении Лусине Мартиросян. "В Генпрокуратуре также отсутствует информация о розыске Сетракова компетентными органами России и его обнаружении в Армении", - написала она.

Российские силовики похитили Дмитрия Сетракова и незаконно вывезли его из Армении, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

Она пояснила, что решение о депортации или экстрадиции принимает суд. Сетракова же, по ее словам, задержала российская военная полиция, поместив под арест на территории российской военной базы в Гюмри. "У российской военной полиции нет таких полномочий, в Армении лишать свободы уполномочены исключительно армянские правоохранительные структуры", - подчеркнула адвокат.

Чатинян отметила, что правозащитники поддерживали связь через жену Сетракова. "Нам неизвестно, подавал ли Сетраков документы на получение убежища. Мы направили запросы в государственные органы Армении, какая информация была им известна по его делу. Нам также неизвестны обстоятельства его задержания. Получили информацию о его задержании, но не могли встретиться с ним, так как его содержали на российской военной базе", - сказала она, добавив, что правозащитники подали заявление в Генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку действиям российских силовиков.

Армения несет непосредственную ответственность за судьбу Сетракова, считает адвокат. "Армения, зная о риске экстрадиции, не предприняла никаких шагов для предотвращения противоправности российских силовиков. Процедуры, которая осудит действия России, нет после ее выхода из Совета Европы. На Россию решения ЕСПЧ не распространяются. Но против Армении будет подана жалоба в ЕСПЧ на основании нарушений статьи 3 и 5, а также статьи 2 Европейской конвенции по правам человека. Это опасный прецедент, нет гарантий, что аналогичная история не повторится", - отметила Чатинян, не исключив, что пассивность армянских властей связана с их нежеланием портить отношения с Россией.

По ее словам, примеров экстрадиции или депортации из Армении в Россию мигрантов, преследуемых по политическим мотивам, не было. "Возможно, прежде тоже похищали, раз такое российская сторона практикует. Нам об этом ничего не известно", - сообщила она.

Адвокат советует мигрантам в случае проблем с российскими законодательством, или если есть риски задержания, еще до приезда установить связь с местными правозащитниками. "У нас есть опыт встречи в аэропорту. Это снижает вероятность проблем. Был случай, когда в аэропорту попытались запретить въезд в страну и намеревались выслать обратным рейсом назад [в Россию], но вмешательство нашего юриста пресекло всякие попытки", - рассказала Чатинян.

Координатор центра "Ковчег" в Ереване Дарина Маяцкая считает, что любой гражданин России является потенциальным дезертиром. "Особенно те, у кого есть военная специальность. Есть две категории граждан. Те, кто уже получил повестку и по каким-то причинам отказывается служить. Против них возбуждают дела, их объявляют в розыск. Но есть и те, кто уехал, опасаясь призыва. Их не преследуют, но и их в любой момент могут счесть преступниками", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Маяцкая назвала похищением вывоз Сетракова из Армении, так как судебной процедуры о депортации или экстрадиции, по ее словам, не было. "В случае с Сетраковым основная проблема заключается в том, что его физически похитили. Он покинул Россию при поддержке проекта "Идите лесом". Ему передали контакты армянских правозащитников на случай проблем. Правозащитникам не удалось обеспечить связь, так как Сетракова содержали на территории российской базы и к нему не было физического доступа", - отметила координатор центра.

Похищение Сетракова – тревожный прецедент, но пока что не было случая экстрадиции из Армении кого-либо, кого в России преследуют по политическим мотивам, добавила она. "В отличие от иных постсоветских стран, куда можно попасть по внутренним паспортам, Армения - одна из безопасных стран, куда можно въехать по российскому внутреннему паспорту", – считает Маяцкая.

Координатор центра также советует мигрантам, у которых есть проблемы с российским законодательством, держать связь с армянскими правозащитниками. "Также важно не выдавать своим внешним видом, не обозначать себя как дезертира и избавиться от военной формы. Важно быть на связи со знакомыми, в публичных местах не рассказывать о себе", – подчеркнула она.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц разделяет мнение, что любой российский гражданин мужского пола старше 18 лет, равно как и женщины, у которых медицинское образование, – потенциальные дезертиры. "Каждого из них могут выкрасть, как Сетракова, и вывезти в Россию. История Сетракова – это позор, это удар и по гражданскому обществу, что не добились реакции армянских властей. Это удар по репутации властей, потому что именно с их молчаливого согласия российские спецслужбы чинят в Армении беспредел", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Карапетянц не уверена, что это первый случай похищения и вывоза из Армении российских граждан российскими спецслужбами. "Это первый случай, который предали огласке, потому что правозащитники подняли шум. А сколько человек могли выследить и выкрасть из Армении, никто сказать не может", – отметила правозащитница.

По ее мнению, никто не застрахован, что его не выкрадут и не вывезут из страны. "Сегодня похищают и вывозят российского мигранта, завтра спецслужбы Азербайджана выкрадут и вывезут кого-то из военно-политического руководства Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"). Российские спецслужбы могут выкрасть любого инакомыслящего за критику Кремля. А если завтра решат, что и граждан Армении могут вывезти, как пресечем этот процесс?" - задалась она вопросом.

Карапетянц советует российским мигрантам в Армении обращаться за правовой помощью к местным правозащитным организациям. "Своевременное вмешательство и мобилизация гражданского общества позволяют пресечь похищение. Также важно иметь под рукой контакты правозащитников, чтобы привлечь их в случае угрозы", - заключила правозащитница.

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