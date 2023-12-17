Турехан Габбасов. Фото из телеграм-канала Руслана Бисенова https://t.me/ruslan_bisenov/3855

17 декабря 2023, 14:22

Боец из Астраханской области погиб в военной операции

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Контрактник Турехан Габбасов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 247 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", контрактник Никита Поляков погиб на Украине, сообщила 12 декабря администрация Енотаевского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 246 бойцов из Астраханской области.

В военной операции на Украине погиб 40-летний житель Красного Яра Турехан Габбасов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Габбасов "трудился рабочим в различных организациях города Астрахани, в том числе на территории села Красный Яр", говорится в публикации. "В октябре 2023 года Турехан Серикбаевич заключил контракт о прохождении военной службы […] и отправился в зону СВО", - написал чиновник, отметив, что контрактник "погиб в бою".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 247 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Похоронен убитый на Украине уроженец Астраханской области", "Разведчик из Астраханской области погиб на Украине", "Три бойца из Астраханской области убиты в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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