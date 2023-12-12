Контрактник из Астраханской области погиб на Украине

12 декабря 2023, 14:28

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Никита Поляков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 246 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Равиль Жумалиев, Азамат Бекмухамбетов и Эльнур Дусалиев погибли в военной операции, общее число уроженцев Астраханской области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 245.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Житель села Енотаевка Никита Поляков погиб в специальной военной операции, сегодня он похоронен в родном селе, сообщила администрация Енотаевского района.

Никита Поляков родился и вырос в селе Енотаевка, здесь же окончил школу. Затем проходил срочную службу в армии.

В мае 2023 года, подписав контракт, отправился в зону СВО. Служил на передовой в Запорожской области, рядовым. Погиб 17 октября 2023 года. Молодому человеку было всего 23 года, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 246 бойцов из Астраханской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 14.28 мск 12 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3051 бойца с юга России, в том числе 1488 - из СКФО и 1563 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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