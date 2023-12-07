07 декабря 2023, 20:45

Трое военных из Астраханской области погибли в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Равиль Жумалиев, Азамат Бекмухамбетов и Эльнур Дусалиев погибли в военной операции, сообщила администрация Камызякского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель как минимум 245 военных из Астраханской области. 

"Кавказский узел" писал, что Григорий Дубинин стал 242-м военным из Астраханской области, гибель которого в ходе СВО на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В селе Караульное установлен памятный знак погибшим в ходе военной операции на Украине, сообщила 6 декабря администрация Камызякского района. На нем выбиты имена военнослужащих  Жумалиева Равиля, Бекмухамбетова Азамата и Дусалиева Эльнура. 

Равиль Жумалиев родился в селе Затон, служил матросом в подразделении морской пехоты Каспийской военной флотилии. Погиб  в зоне СВО в январе 2023 года, ему было 43 года. 44-летний Азамат Бекмухамбетов и 34-летний Эльнур Дусалиев родом из села Затон, были призван в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Все военные посмертно награждены орденами Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Камызякского района от 06 декабря.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 245 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен убитый на Украине уроженец Астраханской области", "Разведчик из Астраханской области погиб на Украине", "Три бойца из Астраханской области убиты в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 декабря 2023, 21:43

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