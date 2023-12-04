Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

04 декабря 2023, 15:31

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Военнослужащий-контрактник Григорий Дубинин погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 242 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 декабря была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 241 бойца из Астраханской области.

В военной операции погиб 32-летний житель Красноярского района Григорий Дубинин, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Руслан Бисенов.

"Григорий родился и вырос в поселке Комсомольский, здесь окончил местную среднюю школу. Затем служил в рядах Вооруженных Сил России, в мотострелковых войсках. В сентябре этого года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону специальной военной операции", - написал он, отметив, что боец погиб 19 ноября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 242 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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