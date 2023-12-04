04 декабря 2023, 06:48

Военный из Астраханской области погиб на Украине

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Владимир Кузнецов погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Лиманского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 241 жителя Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 3 декабря представители властей и силовых структур подтвердили гибель на Украине не менее 240 жителей Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Владимир Кузнецов из села Лесное, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 27 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Лиманского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 241 жителя Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Ростова-на-Дону погиб на Украине", "Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Боец из Избербаша убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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