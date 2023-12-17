Власти отчитались о срыве атаки беспилотников на два региона юга России

17 декабря 2023, 09:47

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Военные уничтожили и перехватили несколько десятков выпущенных со стороны Украины беспилотников, попытавшихся сегодня рано утром атаковать территории Волгоградской области и Ростовской области, отчитались власти.

Российские военнослужащие сорвали сегодня попытку выпущенных со стороны Украины беспилотников атаковать территории Волгоградской области и Ростовской области, отчиталось Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", – сообщило министерство в своем телеграм-канале.

Жертв в результате неудачной попытки беспилотников атаковать Ростовскую область нет, уточнил губернатор Василий Голубев.

"Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена", – написал Голубев в своем-телеграм-канале.

На территории Волгоградской области после атаки беспилотников жертв и разрушений нет, отметил губернатор Андрей Бочаров, слова которого привела в своем телеграм-канале администрация региона.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России после начала спецоперации на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 20 августа два беспилотника также попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа в городе Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие.

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