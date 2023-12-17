Мемориальная доска в честь Тимерлана Юнусова. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/C06UfgjxLoq/?hl=ru /

17 декабря 2023, 07:09

Подтверждена гибель на Украине силовика из Чечни

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Тимерлан Юнусов из Ачхой-Мартановского района погиб в зоне проведения военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 151 жителя Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовых ведомств подтвердили гибель во время спецоперации на Украине как минимум 150 военных из Чечни.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из села Самашки Тимерлан Юнусов. Ему посмертно присвоено звание героя Чечни, сказано в сообщении ЧГТРК "Грозный", опубликованном на странице гостелеканала в Instagram*

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 151 жителя Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 128 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО", "Пять военных из Дагестана убиты на Украине", "Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 декабря 2023, 08:02

17 декабря 2023, 06:14

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