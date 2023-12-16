Власти сообщили о гибели в военной операции шести бойцов со Ставрополья

16 декабря 2023, 23:27

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Денис Борозенец, Андрей Шумаков, Александр Ромасенко, Николай Кадычков, Юрий Байрамуков и Никита Малюченко погибли в военной операции на Украине, сообщили власти четырех районов Ставрополья. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель как минимум 234 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что командир полка Константин Зизевский стал 228-м военным со Ставрополья. гибель которого в ходе СВО подтвердили власти.

Администрация села Преградное Красногвардейского района 8 декабря отчиталась об установке мемориальных досок в память о трех погибших в ходе военной операции бойцах - Борозенец Дениса, Шумакова Андрея, Ромасенко Александра. Другие подробности о погибших на странице сельской администрации в соцсети "ВКонтакте" не приведены.

Орден Мужества передан родителям погибшего в военной операции на Украине уроженца села Мирное, добровольца Николая Кадычкова, сообщил глава Благодарненского округа Александр Теньков.

После школы Кадычков служил в армии, затем заключил контракт, окончил курсы снайперской подготовки. По истечении срока контракта вернулся на в родное село, служил в Благодарненском районном отделе внутренних дел. после начала спецоперации на Украине отправился добровольцем. Ему было 42 года, говорится в сообщении в Telegram-канале Тенькова от 8 декабря.

Администрация Изобильненского округа в своем Telegram-канале 7 декабря отчиталась об открытии мемориальной доски Юрию Байрамукову, который погиб в военной операции на Украине 22 августа, ему было 40 лет.

Глава Труновского муниципального округа Нина Аникеева сообщила в своем Telegram-канале о гибели контрактника Никиты Малюченко, который погиб в зоне военной операции на Украине 5 октября 2022 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 234 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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