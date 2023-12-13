Мэр Невинномысска сообщил о гибели на Украине командира полка

13 декабря 2023, 10:17

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Командир полка Константин Зизевский погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Невинномысска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 228 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Тимур Азизов погиб в военной операции на Украине, сообщил 11 декабря глава Георгиевска. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 227 бойцов из Ставропольского края.

12 декабря глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал о своем товарище Константине Зизевском, который погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация города. "Сегодня, 12 декабря, свой день рождения отметил бы мой товарищ, Константин Владимирович Зизевский, российский офицер, гвардии полковник, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии", - приводятся слова Миненкова на сайте мэрии.

По словам чиновника, Константин Зизевский родился в 1984 году, в 2020 году был назначен на должность командира 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, который дислоцируется в Ставрополе, и погиб 26 февраля 2022 года, отмечается в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 228 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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