Защитники Риони в Тбилиси. Фото: oc-media.ge

16 декабря 2023, 18:20

Два активиста оштрафованы по делу о протестах в Тбилиси

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Суд в Тбилиси назначил штрафы двум участникам акции протеста против передачи в аренду рачинских лесов.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Тбилисский горсуд оправдал шестерых активистов, задержанных 18 ноября на акции протеста в защиту рачинских лесов.

Тбилисский горсуд сегодня назначил штрафы по 2000 лари (около 740 долларов) члену студенческого движения Сабе Керкадзе и члену движения "Защитники ущелья Риони" Нугзару Годоладзе, которые участвовали в акции протеста против вырубки лесов Рачи, сообщил телеканал "Мауцкебели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, с сентября члены движения "Защитники ущелья Риони" проводили акцию протеста с требованием отменить передачу лесных угодий в Раче в долгосрочную аренду компании HG Capra Caucasica. 18 ноября активисты прибыли в Тбилиси и попытались установить палатку перед зданием министерства окружающей среды, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

28 ноября Национальное агентство окружающей среды аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи.

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Примечание:

"Правозащитники раскритиковали пассивную реакцию Тбилиси на развертывание российской базы в Абхазии", "Оппозиция обвинила власти Грузии в саботаже мер по освобождению Ираклия Бебуа", "Евросоюз счел угрозой для Грузии российский военный пункт в Абхазии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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