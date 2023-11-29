Шестеро активистов оправданы по делу о протестах в Тбилиси

29 ноября 2023, 19:03

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Суд оправдал шестерых участников акции протеста в Тбилиси против передачи в аренду рачинских лесов, еще два активиста получили устные предупреждения.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

В сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. 28 ноября Национальное агентство окружающей среды Грузии аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи. Активисты отметили, что два месяца добивались этого решения протестами, но усомнились, что лицензия отменена окончательно.

Сегодня в Тбилисском городском суде прошло заседание по делу активистов, задержанных 18 ноября у здания Министерства окружающей среды во время акции протеста в защиту рачинских лесов, сообщила сегодня "Нетгазети".

Двое активистов, Гела Кетелаури и Отара Лобжанидзе, признаны нарушителями статьи о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии), суд вынес им устное предупреждение словесным предупреждением.

Шестерых активистов - Рати Ратиани, Георгия Джамурели, Давида Гогричиани, Варлама Голетиани, Гелу Гогричиани и Галактиона Гогричиани - суд полностью оправдал.

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