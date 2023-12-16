16 декабря 2023, 12:09

Власти подтвердили гибель на Украине жителя Ростовской области

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Сергей Добровольский погиб во время военной операции, сообщили власти Мартыновского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 334 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 декабря представителей властей и силовых ведомств подтвердили гибель на Украине как минимум 333 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Южный Сергей Добровольский, сообщила 9 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Мартыновского района.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 334 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Ростова-на-Дону погиб на Украине", "Двое военных из Ростова-на-Дону убиты на Украине", "Десантник из Багаевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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