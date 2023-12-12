Мемориальные доски погибшим бойцам, скриншот фото из Telegram-канала администрации Кашарского района от 11.12.23, https://t.me/kasharyadmin/3020

12 декабря 2023, 01:04

Шесть бойцов из Ростовской области погибли в ходе СВО

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Гордей Таныгин, Евгений Петченко, Евгений Панин, Иван Рыков, Алексей Данилевский и Константин Федоренко погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 333 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Гудков стал 327-м военным из Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Рядовой Гордей Таныгин погиб в ходе военной операции на Украине 4 августа, сержант Константин Петченко - 1 сентября, сообщила 11 декабря администрация Сальского района, отчитываясь о передаче родным погибших орденов Мужества. 

Мобилизованный Евгений Панин погиб в военной операции на Украине, он служил механиком-водителем танка, сообщила администрация Кагальницкого района в отчете об открытии парты Героя.

Мемориальную доску в память о погибших участниках спецоперации открыли на фасаде Кашарской школы, где в разное время учились погибшие при выполнении служебного долга герои: Иван Рыков, Алексей Данилевский и Константин Федоренко, сообщила 11 декабря администрация Кашарского района в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Федоренко был 41 год, он погиб 8 июля 2022 года, Ивану Рыкову был 31 год, он погиб 1 апреля 2022 года. Алексею Данилевскому было 44 года, он погиб 17 января.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 327 жителей Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.30 мск 12 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3049 бойцов с юга России, в том числе 1487 - из СКФО и 1562 - из ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Ростова-на-Дону погиб на Украине", "Двое военных из Ростова-на-Дону убиты на Украине", "Десантник из Багаевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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