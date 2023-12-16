Забух. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=EuaavlXJn7o

16 декабря 2023, 08:34

Число вернувшихся в Забух переселенцев достигло 568

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25 семей вынужденных переселенцев возвратились из Баку в село Забух Лачинского района, взятое Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Общее число вернувшихся в село переселенцев достигло 568.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 ноября общее число вернувших в Забух вынужденных переселенцев достигло 382.

 15 декабря из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Забух были переселены 25 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 92 человека, передало агентство АПА.

Общее число вернувшихся в Забух вынужденных переселенцев достигло 568 человек, отметил Report.az.

Напомним, село Забух была взята под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с Лачином и селом Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 25 августа 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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Примечание:

"24 азербайджанские семьи переселились в Физули", "Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах", "Семьи вынужденных переселенцев начали возвращаться в Зангиланский район".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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