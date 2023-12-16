Число вернувшихся в Забух переселенцев достигло 568

16 декабря 2023, 08:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

25 семей вынужденных переселенцев возвратились из Баку в село Забух Лачинского района, взятое Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Общее число вернувшихся в село переселенцев достигло 568.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 ноября общее число вернувших в Забух вынужденных переселенцев достигло 382.

15 декабря из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Забух были переселены 25 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 92 человека, передало агентство АПА.

Общее число вернувшихся в Забух вынужденных переселенцев достигло 568 человек, отметил Report.az.

Напомним, село Забух была взята под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с Лачином и селом Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 25 августа 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.