Торжественный митинг в Тбилиси напомнил о конфликте правительства и президента

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Митинг в Тбилиси по случаю получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, организованный "Грузинской мечтой", собрал тысячи людей. Среди них была и президент Саломе Зурабишивили, которой не позволили выступить с трибуны.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. 9 декабря жители Грузии на шествии в центре Тбилиси, в котором приняла участие президент Саломе Зурабишвили, призвали предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза. 14 декабря президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

На площади Свободы в Тбилиси прошел митинг в связи с присвоением Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Тысячи людей пришли на площадь, которая была полностью заполнена.

Грузинский народ заслуженно получил статус страны-кандидата в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил правящую партию за усилия в этом направлении. "Мы, правительство и народ, заслуженно получили статус кандидата на вступление в ЕС. Мы заслужили эту победу. Мы много работали, мы боролись за народ Грузии, за вас, за наш народ и за нашу страну, и мы вместе победили", - перевел слова Гарибашвили в эфире телекомпании "Пирвели" корреспондент "Кавказского узла".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили общалась с журналистами у трибуны. "Я пришла сегодня, потому что рада, как и каждый грузин, тому, что мы стали на один большой шаг ближе к Европе. Есть один вопрос, по которому мы все должны быть едины – это наше европейское будущее. Мы взяли на себя это обязательство перед нашими детьми и будущими поколениями. Это решение является очень значимым шагом на пути к Европе, с чем я поздравляю всю Грузию, людей, стоящих здесь, кто бы они ни были, на какой бы стороне они ни стояли по другим политическим вопросам, я поздравляю людей в регионах, я поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также радуются сегодняшнему дню", — сказала она в эфире телекомпании.

Президенту Грузии не дали подняться на сцену и обратиться к населению. Зурабишвили наблюдала за митингом, стоя среди жителей страны, следует из трансляции.

Организатором митинга и концерта выступило правительство Грузии. Президенту и представителям оппозиционных партий не разрешили выступать на мероприятии, однако Саломе Зурабишвили завила, что это для нее "не важно", сообщила сегодня "Нетгазети".

После окончания его выступления на площади Свободы прозвучали гимны Евросоюза и Грузии.

Мэрия Тбилиси не пустила молодежь и студентов в сад 9 апреля, провести торжественный концерт. Активист Нодар Чачанидзе, выступивший в эфире телеканала "Мтавари архи", выступая в эфире сказал, "Мэрия не разрешила нам провести концерт, который они разрешили студенческой организации несколькими днями ранее", - сказал он в эфире "Мтавари архи", добавив, что на мероприятии также было запланировано выступление президента Саломе Зурабишвили.