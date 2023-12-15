Два бойца из Чечни погибли на Украине

15 декабря 2023, 13:58

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Саид Билалов и Асхаб Пашаев погибли в военной операции на Украине, сообщил глава Гудермесского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 145 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", боец из Грозного Мовсар Такаев погиб в военной операции на Украине, сообщила 9 декабря государственная телекомпания "Грозный". Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 143 бойцов из Чечни.

В военной операции на Украине погибли Саид Билалов и Асхаб Пашаев из Гудермесского района, им посмертно присвоены звания «Герой Чеченской Республики», сообщил поздно вечером 14 декабря в своем телеграм-канале глава района Хамзат Магамадов.

"Ответственная миссия по передаче медалей и грамот родственникам погибших легла на нас с начальником отдела МВД по Гудермесскому району Исхаком Чалаевым", - написал глава района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 145 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 122 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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