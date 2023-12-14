Защитник раскритиковал выводы суда о дискредитации армии калмыцкой пенсионеркой

14 декабря 2023, 03:37

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Суд признал жительницу поселка Яшкуль Веру Кичикову виновной в дискредитации вооруженных сил России и оштрафовал ее, хотя пенсионерка в своих комментариях не упоминала российскую армию, заявил ее представитель Валерий Бадмаев. Он также указал на грубые процессуальные нарушения в деле, которое повторно направили в суд и рассмотрели без ведома самой Кичиковой.

Как писал "Кавказский узел", горсуд Элисты 29 октября вернул полицейским дело местной жительницы Веры Кичиковой о дискредитации армии из-за процессуальных нарушений. Протокол на Кичикову был составлен из-за комментария в соцсети "ВКонтакте", в нем женщина раскритиковала военного за участие в боевых действиях.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Городской суд Элисты оштрафовал жительницу поселка Яшкуль Веру Кичикову на 15 тысяч по статье о дискредитации российской армии за комментарий в соцсети "ВКонтакте". Полный текст постановления суда 13 декабря получил на руки журналист и активист Валерий Бадмаев, представлявший интересы пенсионерки в суде.

Согласно постановлению, Кичикова признана виновной в дискредитации российских вооруженных сил в связи с тем, что в конце августа она оставила несколько комментариев под записью сообщества "ВКонтакте" "Подслушано Калмыкия". Там был размещен пост о попавшем в плен жителе Калмыкии; авторы публикации искали его родственников или знакомых.

В комментариях Кичикова написала, в частности, о том, что мужчина “хотел заработать деньги”, отправившись “с оружием в чужую страну”. Судья Гузель Оляхинова признала вину пенсионерки доказанной на основании административного протокола полиции, рапорта сотрудника Центра "Э", взаимодействовавшего с администрацией "ВКонтакте", акта осмотра страницы во "ВКонтакте" и скриншотов, а также "справки об исследовании №358/30 от 05.09.2023", согласно которой Кичикова допустила в соцсети "высказывания, характеризующие действия представителей группы лиц «российские военные», объединенных по признаку принадлежности к мобилизованным, осуществляемые на территории «чужой страны», как преступные, захватнические", следует из документа.

"Обоснование обозначенной негативной оценки выражено в намерении представителей вышеназванной группы лиц «заработать деньги». Для выражения негативной оценки в тексте используются лексические средства русского языка", - пересказывает судья в постановлении от 29 ноября эту справку.

Хотя минимальная сумма штрафа по статье о дискредитации армии составляет 30 тысяч рублей, судья назначила Кичиковой штраф в размере 15 тысяч с учетом ее статуса и семейного положения: женщина живет на пенсию, при этом у нее на иждивении двое детей-студентов.

Штраф Кичиковой назначен неправомерно, постановление суда следует обжаловать, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Бадмаев.

"Когда ее пригласили в центр “Э” в первый раз, мы ходили вдвоем, я был ее представителем. Сотрудник составил протокол, но Вера отказалась от дачи объяснений на основании статьи 51 Конституции РФ и протокол не взяла, попросила прислать на почту. Мы ушли, он оформил это все и отправил в Элистинский городской суд, но мы ничего не получали. А потом я узнал из интернета, что суд это дело вернул назад в полицию, на каком основании - нам тогда не было известно. Прошел месяц и вдруг мы получаем повестку в суд", - рассказал Валерий Бадмаев.

Уже в суде он поднял вопрос о том, что изначально протокол был возвращен обратно в МВД. "Тогда мы узнали, что причина возврата протокола первым судьей была в том, что протокол был оформлен неправильно. Но это значит, что сотрудники должны были заново составлять протокол, чтобы повторно отправить дело в суд, и это не могло произойти без присутствия Кичиковой. Тем не менее, это произошло. Ее никто в МВД второй раз не приглашал, но дело начали рассматривать в суде. Как пишет судья в своем постановлении, протокол был исправлен. Я считаю, что это (исправление протокола) не могло произойти без участия Кичиковой и что это серьезное процессуальное нарушение", - пояснил активист.

Бадмаев отметил, что ни в публикации, ни в комментарии Кичиковой под ней не упоминаются ни российские вооруженные силы, ни Украина как место действия.

«"Скинули коллеги, может, кто знает этого пацана. В плен попал" - это пост. И несколько комментариев: "Поехал убивать в чужую страну, мирных людей", "Хотел заработать деньги" и так далее. Ничего про российскую армию. Много где воюют, в той же Африке, (...) и россияне тоже, это даже не скрывается - и нет указаний, что в комментариях Кичиковой говорится именно о Вооруженных силах РФ. Как эти фразы доказывают, что это дискредитация российской армии? Никак, это только мнение следователя и мнение судьи», - заявил Бадмаев.

Экспертиза высказываний не проводилась, отметил общественный деятель. "Там указана какая-то справка, но в суде мы ее не исследовали. Кто автор это справки, где он работает, какая у него должность, - ничего этого в постановлении не указывается, это тоже странно. Просто некая справка, не экспертное заключение, некие выводы в этой справке, ничем не обоснованные. Такой документ не может быть доказательством", - подчеркнул Валерий Бадмаев.

По его словам, на заседании никого, кроме судьи, не было, протокол заседания и его аудиозапись не велись. "Это не нарушение, по административным делам разрешается сейчас. Но теперь если мы пойдем в апелляцию, наше слово будет против слова судьи. Хотя есть возврат протокола предыдущим судьей, это факт, а там было допущено серьезное процессуальное нарушение", - отметил защитник Кичиковой.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней со дня изготовления, то есть с 12 декабря. Бадмаев отметил, что решение о подаче апелляции примет совместно с Кичиковой.

Сама Вера Кичикова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что вину не признает. "Это просто переписка была в комментариях, одна (пользовательница) там оскорбляла калмыков, называла предателями. Я разволновалась, ответила ей", - пояснила пенсионерка.

По словам женщины, сумма штрафа - 15 тысяч рублей - велика для ее бюджета. "У меня пенсия всего 15 тысяч, плюс расходы на коммуналку очень большие, и двое детей-студентов, сын учится на коммерческом. Мне пенсии-то не хватает, а они мне еще штраф дали", - посетовала она.

"Кавказский узел" писал, что 13 ноября суд признал главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева виновным в дискредитации армии и приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей, а также на два года запретил публиковать материалы в интернете и выпускать газету. Бадмаев счел обвинение недоказанным.

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