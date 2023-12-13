Акция в поддержку Орлова прошла в Ереване

13 декабря 2023, 09:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты провели в Ереване акцию в поддержку правозащитника Олега Орлова и российских политзаключенных. Заседание апелляционной инстанции по делу Орлова, оштрафованного по обвинению в дискредитации армии, назначено на 14 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Орлову, оштрафованному на 150 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным вынесенный ему приговор.

В Ереване прошла акция в поддержку Олега Орлова и российских политзаключенных, сообщило 12 декабря RusNews.

"На площади Мясникяна демонстранты вышли в массовый пикет, присоединившись к международной акции в поддержку политзеков, с плакатами «Свободу Владимиру Кара-Мурзе*», «Свободу Дмитрию Иванову», «Свободу Яшину*», «Свободу Шаману (Габышеву)», «Свободу всем политзаключенным»", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована короткой видеозаписью, на которой видны люди, выстроившиеся с плакатами. Около места акции стоят несколько полицейских, которые не вмешиваются в ход протеста.

В Мосгорсуде в 10 мск 14 декабря пройдет заседание апелляционной инстанции по делу Олега Орлова, сообщил 12 декабря в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал". "Приходите слушателем в суд по делу Олега Орлова! Ему грозит реальный срок", - говорится в публикации.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.