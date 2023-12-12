Кадыров пригрозил спортсменам и блогерам за дискредитацию чеченских традиций

12 декабря 2023, 09:58

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С блогерами и спортсменами, которые своими действиями ставят под сомнение ценности чеченских обычаев и традиций, будет проводиться жесткая работа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Провинившиеся будут наказаны в соответствии с чеченскими обычаями и традициями, пообещал министр спорта и молодежной политики республики Иса Ибрагимов.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни неоднократно ранее заявляли о недопустимости действий чеченских блогеров и спортсменов, которые, по мнению властей республики, не соответствует чеченским обычаям и традициям. Так, 2 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров поручил взять на контроль инцидент с бойцом ММА из Урус-Мартана Шовхалом Чурчаевым, устроившем в московском ТРЦ массовую драку во время своей пресс-конференции.

Рамзан Кадыров выразил недовольство теми спортсменами и блогерами, чьи действия не соответствуют чеченским обычаям и традициям. Об этом он высказался на совещании правительства Чечни, передало 11 декабря ИА "Чечня Today".

"Если ты спортсмен, занимайся спортом, прояви себя в спорте и все. В этом твоя миссия закончилась, но в политику не лезь. Некоторые принимают участие в сомнительных передачах, которые не соответствуют чеченским национальным обычаям и традициям, ради хайпа. Настоящий чеченец не будет в таком участвовать", – привело агентство слова главы Чечни.

Кадыров дал поручение проводить жесткую работу в отношении лиц, которые ставят под сомнение традиции и ценности чеченского народа своими необдуманными действиями, сказано в публикации. При этом, что именно подразумевается под проведением жесткой работы не указано.

Министр спорта и молодежной политики Чечни Иса Ибрагимов пообещал, что провинившиеся будут наказаны по всей строгости чеченских обычаев и традиций, отметили 11 декабря "Кавказ. Реалии"*.

20 ноября министр отчитал блогеров-спортсменов Асхаба Тамаева и Арби Эмиева за "сомнительные ролики". Блогеры дали обещание больше не принимать участие в "неподобающих чеченцам" шоу. После встречи с ними министр написал в своем телеграм-канале, что действия в интернете, порочащие честь и достоинство чеченского народа, недопустимы и впредь будут приниматься жесткие меры, отметило издание.

Ролик о заседании правительства, на котором Кадыров выразил недовольство спортсменами и блогерами, чьи действия не соответствуют чеченским обычаям и традициям, был опубликован в телеграм-канале главы Чечни 8 декабря. Во время заседания обсуждались различные социально-экономические вопросы, заседание проходило на чеченском и частично на русском языках. Недовольство блогерами Кадыров высказал на чеченском языке, при этом отрывки некоторых фраз он произнес на русском.

Напомним, в июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей.

До этого, 26 февраля 2020 года, в Швеции было совершено нападение на другого критика Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова. О расправах с оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

"Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Информация о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике публикуется "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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