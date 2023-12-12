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12 декабря 2023, 02:35

За неделю с 4 по 10 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 4 по 10 декабря 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Вооруженный инцидент

В ночь на 5 декабря четыре пули было выпущено на трассе "Кавказ" по машине сотрудника полиции близ села Яндаре. Следствие отчиталось о расследовании уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Судебная хроника

Завершено расследование уголовного дела четырех обвиняемых в нападении на псковских десантников в 2000 году - жителей Татарстана Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Они обвиняются по части 2 статьи 209 (участие в банде), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. Дело передано в суд, сообщил 11 декабря Следственный комитет.

Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, обвиненные в нападении на псковских десантников, заявили, что обвинение построено на показаниях единственного засекреченного свидетеля. Они просили Верховный суд Чечни отменить решение о возврате дела в прокуратуру, но суд отказал в этой просьбе.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«Неделя с 27 ноября по 3 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 20 по 26 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек и один ранен», «За неделю с 13 по 19 ноября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 декабря 2023, 02:03

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