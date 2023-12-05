Обвиняемые в нападении на псковских десантников назвали дело сфабрикованным

05 декабря 2023, 15:14

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Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, обвиненные в нападение на псковских десантников, заявили, что обвинение построено на показаниях единственного засекреченного свидетеля. Они просили Верховный суд Чечни отменить решение о возврате дела в прокуратуру, но суд отказал в этой просьбе.

"Кавказский узел" писал, что в 2018 году Генпрокуратура заявила, что Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, которые отбывают наказание за причастность к боевикам, обвинены в нападении на военнослужащих в 2000 году.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, обвиняемые в нападение на псковских десантников, в апелляционной жалобе заявили о фальсификации дела, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Оба обвиняемых, дела которые поступили в суд еще в 2018 году, и до сих пор не рассмотрены, требовали отменить решение о возврате дела в прокуратуру.

Гособвинитель обосновал необходимость возврата дела в прокуратуру тем, что"инкриминированные подсудимым преступления представляют собой идеальную совокупность" и их рассмотрение двумя разными судами, в данном случае Галинским районным судом и Верховным судом Чечни "в случае вынесения противоположных решений" повлечет "неустранимую правовую коллизию", следует из карточки дела, опубликованной на сайте Верховного суда Чечни..

Как следует из карточки дела, в апелляционной жалобе подсудимый Кошманбетов указал, что его преступление заключается в том, что он обучался в Исламском институте Чеченской Республики "Кавказ" и ни в каких боестолкновениях он личного участия не принимал. Он отметил, что все обвинение по делу построено на одном засекреченном свидетеле. По мнению Кошманбетова, ходатайство о возврате дела прокурору было заявлено только для того, чтобы «извлечь» уголовное дело из суда присяжных заседателей, тем самым лишить обвиняемых права на защиту. Таушев поддержал эту просьбу.

Однако суд оставил в силе решение о передаче дела в прокуратуру и продлении ареста обвиняемым до 15 декабря, указано в карточке дела.

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