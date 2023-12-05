Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 декабря 2023, 15:14

Обвиняемые в нападении на псковских десантников назвали дело сфабрикованным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, обвиненные в нападение на псковских десантников, заявили, что обвинение построено на показаниях единственного засекреченного свидетеля. Они просили Верховный суд Чечни отменить решение о возврате дела в прокуратуру, но суд отказал в этой просьбе.

"Кавказский узел" писал, что в 2018 году Генпрокуратура заявила, что Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, которые отбывают наказание за причастность к боевикам, обвинены в нападении на военнослужащих в 2000 году.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, обвиняемые в нападение на псковских десантников, в апелляционной жалобе заявили о фальсификации дела, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Оба обвиняемых, дела которые поступили в суд еще в 2018 году, и до сих пор не рассмотрены, требовали отменить решение о возврате дела в прокуратуру.

Гособвинитель обосновал необходимость возврата дела в прокуратуру тем, что"инкриминированные подсудимым преступления представляют собой идеальную совокупность" и их рассмотрение двумя разными судами, в данном случае Галинским районным судом и Верховным судом Чечни "в случае вынесения противоположных решений" повлечет "неустранимую правовую коллизию", следует из карточки дела, опубликованной на сайте Верховного суда Чечни..

Как следует из карточки дела, в апелляционной жалобе подсудимый Кошманбетов указал, что его преступление заключается в том, что он обучался в Исламском институте Чеченской Республики "Кавказ" и ни в каких боестолкновениях он личного участия не принимал. Он отметил, что все обвинение по делу построено на одном засекреченном свидетеле. По мнению Кошманбетова, ходатайство о возврате дела прокурору было заявлено только для того, чтобы «извлечь» уголовное дело из суда присяжных заседателей, тем самым лишить обвиняемых права на защиту. Таушев поддержал эту просьбу. 

Однако суд оставил в силе решение о передаче дела в прокуратуру и продлении ареста обвиняемым до 15 декабря, указано в карточке дела.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен по делу о нападении на псковских десантников", "ЕСПЧ признал бывшего охранника Кадырова жертвой пыток в колонии", "Передано в суд дело жителей Чечни и Ставрополья о нападении на псковских десантников".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 декабря 2023, 15:57

05 декабря 2023, 14:29

05 декабря 2023, 13:46

  • Пайщики колхоза имени Петровых добились внимания Бастрыкина к их проблеме

    Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему по уголовным делам, возбужденным ранее по обращениям станичников жителей станиц Екатериноградской и Приближной в Кабардино-Балкарии после того, как они пожаловались в информационный центр ведомства на захват управления колхозом имени Петровых.

05 декабря 2023, 12:54

05 декабря 2023, 12:13

  • Руководство медучилища в Каспийске опровергло запрет хиджабов

    В Каспийском медицинском училище есть единый стандарт ношения одежды для учащихся, а также рекомендации внешнего вида, но среди этих правил нет запрета на ношение хиджаба, пояснили в училище. Сведения об отсутствии таких ограничений подтвердила мать одной из учениц.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи