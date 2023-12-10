Никол Пашинян назвал неизбежным расформирование Нагорного Карабаха

10 декабря 2023, 05:07

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Предпосылки для расформирования Нагорного Карабаха были заложены еще в 2016 году, но людям об этом нельзя было сказать, так как они бы не поняли, на что 30 лет бессмысленно тратились ресурсы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи отметили, что возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии "Гражданский договор" 9 декабря заявил, что процесс расформирования Нагорного Карабаха был неизбежен, пишет сегодня, 10 декабря News.am.

При этом Пашинян заявил, что основы для этого были заложены еще в переговорном процессе в августе 2016 года. "В унаследованной нами переговорной ситуации неизбежным путем вперед была не только передача территорий и так далее, но также роспуск и аннулирование установленного государственного порядка в Нагорном Карабахе", - приводит его слова издание.

Никол Пашинян в апреле 2018 года возглавил акцию протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. После того, как Саргсян объявил об отставке, Пашинян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от фракции "Елк", которая распалась. Пашинян возглавил блок "Мой шаг", победивший на внеочередных выборах в парламент Армении в декабре того же года. Блок представил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра, указ о его назначении подписал президент, говорится в биографии Никола Пашиняна на "Кавказском узле".

Премьер-министр отметил, что "осторожно" говорил об этих изменениях "во время выступления на следственной комиссии", а затем заявлял уже открыто, "отвечая на вопросы граждан в последнее время". "И я могу говорить более свободно сейчас, к сожалению, после событий в Нагорном Карабахе", - добавил он.

По словам Пашиняна, тема расформирования Нагорного Карабаха не обсуждалась, так как в ином случае людям пришлось бы сказать, что 30 лет они бессмысленно тратили ресурсы на проблему, у которой изначально не было решения. При этом неразрешимой проблему он назвал из-за "резолюций Совета Безопасности ООН". "Мы пытались понять, что такое право на самоопределение, и 6 декабря 1996 года на Лиссабонском саммите нам сказали, что высшим проявлением права на самоопределение может быть автономный статус в составе Азербайджана", - заявил политик.

"Наша вина и самая большая ошибка в том, что мы начали говорить с нашим народом на эти темы после 44-дневной войны", - добавил Пашинян.

Пашинян не уточнил, какие конкретно изменения произошли в переговорном процессе в августе 2016 года.

В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась. Здесь начались бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля в полдень стороны конфликта заявили о перемирии.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной республики Арцах".

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