Два гражданина Грузии обвинены в незаконном переходе границы с Южной Осетией

08 декабря 2023, 22:54

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Югоосетинские силовики отчитались об уголовном деле против двух граждан Грузии, Дито Коринтели и Георгия Меладзе. По версии следствия, они незаконно пересекли границу в нетрезвом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Южной Осетии задержали трех граждан Грузии около села Адзви Горийского муниципалитета, сообщила 25 ноября Служба госбезопасности Грузии. По данным ведомства, были задержаны отец и сын, Хвичи и Георгий Коринашвили (также в СМИ их фамилия упоминается как Коринтели - прим. "Кавказского узла") и их односельчанин Георгий Меладзе. 5 декабря Хвича Коринтели был освобожден "с учетом состояния его здоровья" и передан властям Грузии.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы (часть 1 статьи 322 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы) против двух граждан Грузии, задержанных на линии разграничения.

"24 ноября 2023 года за незаконное пересечение государственной границы Республики Южная Осетия сотрудниками югоосетинских пограничных органов задержаны граждане Грузии Меладзе Георгий Семенович, 1988 г.р. и Коринтели Дито Элгуджаевич, 1994 г.р., жители населенного пункта Адзви Горийского муниципалитета", - говорится в сообщении КГБ, опубликованном сегодня на странице ведомства в Facebook*.

По версии следствия, Меладзе и Коринтели "в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешли госграницу Южной Осетии с Грузией" в окрестностях населенного пункта Адзысар Цхинвальского района. "В ходе проведения следственных мероприятий зафиксировано, что Коринтели осуществлял видеосъемку своих противоправных действий на мобильный телефон", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

За первые девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 – в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

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