Три гражданина Грузии задержаны у линии разделения с Южной Осетией

25 ноября 2023, 21:23

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В районе села Адзви Горийского муниципалитета задержаны три гражданина Грузии, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Силовики незаконно задержали в районе села Адзви Горийского муниципалитета трех граждан Грузии, сообщила сегодня Служба государственной безопасности Грузии.

По данным ведомства, была активирована горячая линия Мониторинговой миссии Евросоюза. Информация также была предоставлена сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам, указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*.

Близ села Ардзви задержаны отец и сын, Хвичи и Георгий Коринашвили и их односельчанин Георгий Меладзе, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи".

На странице в Facebook* Комитета госбезопасности Южной Осетии к 21.20 мск не содержится информации о задержании сегодня граждан Грузии.

"Кавказский узел" писал, что 6 ноября силовики в Южной Осетии убили 58-летнего гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. 7 ноября в трех городах Грузии участники акций, организованных оппозицией, зажгли свечи в память о Гинтури. Тело погибшего было доставлено в его дом в селе Кирбали, 11 ноября он был похоронен с воинскими почестями. После убийства Гинтури село Кирбали начала патрулировать полиция.

Комитет госбезопасности Южной Осетии пояснил 6 ноября, что нарушители границы представляли угрозу для жизни пограничников. По версии ведомства, силовики стреляли по колесам автомобиля, в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медпомощи передан в Грузию, а второй был задержан. 9 ноября грузинская сторона сообщила, что Леван Дотиашвили возвращен в Грузию и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта. Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права местных сельчан, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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