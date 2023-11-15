Юристы высказались о последствиях убийства Гинтури

15 ноября 2023, 04:50

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Село Кирбали, которое находится на линии разграничения с Южной Осетией, после убийства Тамаза Гинтури начала патрулировать полиция, сообщил активист Лаша Берулава. По международным законам за всё, что происходит в Южной Осетии, в том числе за нарушения закона, отвечает Россия, а родственники Гинтури могут потребовать компенсации от Грузии и обратиться в международные суды, заявили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября акция протеста состоялась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили 58-летнего гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности. 7 ноября в трех городах Грузии участники акций, организованных оппозицией, зажгли свечи в память о Гинтури. Тело погибшего было доставлено в его дом в селе Кирбали, 11 ноября он был похоронен с воинскими почестями.

Комитет госбезопасности Южной Осетии пояснил 6 ноября, что нарушители границы представляли угрозу для жизни пограничников. По версии ведомства, силовики стреляли по колесам автомобиля, и в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй был задержан. 9 ноября грузинская сторона сообщила, что Леван Дотиашвили возвращен в Грузию и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури.

Полиция начала патрулировать село Кирбали после убийства Тамаза Гинтури, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 14 ноября представитель движения «Сила в единстве» Лаша Берулава.

«Полиция начала патрулировать Кирбали после убийства Гинтури. Разграничительная линия проходит по полям, в том месте, где находится храм Ломиси. Линия есть, а разграничений или баннеров нет, и эту линию осетинская сторона меняет по своему усмотрению, продвигая ее вглубь Грузии. В прошлом году на гугл-карте эта линия проходила по храму и разделяла его. А в этом году вся церковь уже находится на осетинской стороне», - сказал он.

После того, как храм оказался на стороне, подконтрольной Южной Осетии, его входную дверь закрыли и заложили, чтобы жители Кирбали не смогли его посетить. Однако Тамаз Гинтури, после того, как побывал на кладбище, решил пойти в храм Ломиси помолится. Машину, на которой они приехали к кладбищу, оставили примерно в 20 метрах, не доезжая до него, к храму пошли пешком. «Гинтури открыл входную дверь, помолился и вышел из храма. Они уже сидели в машине, когда появились пограничники и выстрелили, пуля попала ему в спину», - сказал Берулава, но затруднился точно ответить, на какой стороне от линии разграничения стояла машина, предполагая, что она подконтрольна грузинской стороне.

Семья Гинтури официально получила статус пострадавших, уголовное дело об убийстве Тамаза Гинтури ведется по статье 109 УК Грузии (предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

Жители Кирбали в эфире телекомпании «Мтавари архи» сообщили, что храм Ломиси построен жителями села для односельчан, чтобы им было где молится. «Эта молельня принадлежит нам. Этот человек (Гинтури) вышел, рискнул, ничего не сделал плохого. Не надо закрывать молельню. Эта молельня построена человеком из нашего села для села. Все мы там молимся», - сказал один из жителей села.

Другая жительница сообщила, что осетинские пограничники зачастую пересекают разграничительную линию и переходят на сторону, подконтрольную грузинской стороне, вызывая страх у местных жителей.

Лаша Берулава также обратил внимание, что в Кирбали очень многие мужчины уже побывали в Цхинвальском СИЗО, осетинские пограничники переходят на грузинскую сторону и задерживают людей.

Представитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека», адвокат Гела Николаишвили сообщил, что семья Гинтури может обратиться к государству за компенсацией в связи с его убийством. Однако в этом случае требуется от государства раскрытия этого дела и наказания виновных.

«Если государство не сможет раскрыть это дело и наказать виновных, тогда государство невиновно в том, что существует такая зона оккупации, то, что происходит в ведомстве центральной власти. Формально, это территория Грузии, но за то, что там происходит - криминал или другие действия - по международным законам отвечает оккупировавшая сторона – российская», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

По его словам, семья Гинтури не может доказать, что государство виновно в его гибели, поскольку на эту территорию не распространяется юрисдикция Грузии.

Юрист Лия Мухашаврия отметила, что убийство может стать основанием для рассмотрения Гаагского трибунала, ведущего активное расследование в связи с событиями августовской войны 2008 года и последующих событий



«Внесены заявления, когда уводили людей с нашей территории, их там судили и оставляли под арестом. Вот эти дела и убийство Гиги Отхозория у разделительной линии с Абхазией, все внесено в Гаагский трибунал и они это все могут рассмотреть под одним делом, открытым в 2008 году», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Мухашаврии, в Европейском суде по правам человека жалобы рассматриваются в индивидуальном порядке и могут рассмотреть отдельно, если в суд обратится семья Гинтури. «Семья может подать заявление в качестве жертвы и рассмотрят, как обычное дело. Два межгосударственных дела Грузия против России завершены и новых заявлений нет», - уточнила она.

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он. В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 - в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

Напомним, ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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