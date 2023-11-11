Тамаз Гинтури похоронен в грузинском селе

11 ноября 2023, 18:58

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В селе Кирбали прошли похороны Тамаза Гинтури, убитого пограничниками в Южной Осетии при попытке задержания.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября акция протеста состоялась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили 58-летнего гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности. 7 ноября в трех городах Грузии участники акций, организованных оппозицией, зажгли свечи в память о Гинтури. Тело погибшего было доставлено в его дом в селе Кирбали.

Комитет госбезопасности Южной Осетии пояснил 6 ноября, что нарушители границы представляли угрозу для жизни пограничников. По версии ведомства, силовики стреляли по колесам автомобиля, и в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй был задержан. 9 ноября грузинская сторона сообщила, что Леван Дотиашвили возвращен в Грузию и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури.

Тамаз Гинтури похоронен сегодня в селе Кирбали с воинскими почестями. Гражданская панихида прошла в Кафедральном соборе Гори, а в похоронной церемонии приняли участие сотни людей, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"К сожалению для нас, это не единичный случай, когда людей убивают, похищают, а потом никто за это не отвечает", - сказал в эфире телеканала председатель партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он. В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

Полиция Грузии ведет расследование, в том числе проводятся экспертизы, заявил в эфире телеканала заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе. "Мы делаем все, чтобы установить людей, совершивших чудовищное преступление в Кирбали, как на основании показаний свидетелей, так и на основе тех доказательств, которые могут быть собраны... Мы проводим соответствующие следственные действия, в том числе экспертизы. Также проведен опрос человека, которого передали нам вчера [10 ноября]", - сказал Дарахвелидзе.

Напомним, ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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