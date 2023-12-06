Силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии

06 декабря 2023, 10:17

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Хвича Коринтели, задержанный силовиками в Южной Осетии на линии разграничения, освобожден и передан властям Грузии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Южной Осетии задержали трех граждан Грузии около села Адзви Горийского муниципалитета, сообщила 25 ноября Служба госбезопасности Грузии. По данным ведомства, были задержаны отец и сын, Хвичи и Георгий Коринашвили и их односельчанин Георгий Меладзе.

5 декабря житель Грузии, задержанный 24 ноября около Адзви за нарушение границы, был выдворен за пределы Южной Осетии, сообщила пресс-служба КГБ Южной Осетии.

"24 ноября 2023 года за незаконное пересечение государственной границы Республики Южная Осетия сотрудниками югоосетинских пограничных органов был задержан гражданин Грузии Коринтели Хвича Димитриевич, 1971 г.р., житель н.п. Адзви Горийского муниципалитета. Установлено, что указанный нарушитель в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешел государственную границу", - цитирует сообщение ведомства ИА "Рес".

По версии КГБ, Коринтели полностью признал вину и раскаялся, он был выдворен с учетом состояния его здоровья и "исходя из гуманных соображений", пишет агентство.

Служба госбезопасности Грузии также сообщила, что гражданин Грузии Хвича Коринтели освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии, пишет грузинское издание "Сова".

По данным ведомства, Коринтели был задержан около села Адзви 24 ноября. "Для немедленного освобождения Хвичи Коринтели из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии», а также все другие инструменты, доступные центральному правительству", - цитирует сообщение спецслужбы издание.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

За первые девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 - в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

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