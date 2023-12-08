Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине

08 декабря 2023, 06:47

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Военнослужащие Виктор Кравец и Дмитрий Жуков погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 221 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Евгений Галета погиб в военной операции на Украине, сообщил 4 декабря глава Кисловодска. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 219 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции на Украине погиб Виктор Кравец из станицы Подгорной, сообщил 7 декабря в своем телеграм-канале глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев.

Кравец служил фельдшером мотострелковой роты в звании младшего сержанта, отметил чиновник.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил в тот же день о гибели Дмитрия Жукова, мобилизованного из поселка Урожайный. Жуков погиб при выполнении "боевой задачи в зоне специальной военной операции", написал он на своей странице во "ВКонтакте".

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 221 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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