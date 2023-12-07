Два человека пострадали в Азербайджане в результате взрывов

07 декабря 2023, 13:37

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В Физулинском районе водитель трактора Гасанли Замин наехал на мину и был ранен при взрыве, в Шуше при взрыве боеприпаса сотрудник местного предприятия Рахим Габибов получил травму ноги.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана регулярно подрываются на минах в зоне карабахского конфликта. Так, 5 ноября на неразминированной территории села Тепекенд Тертерского района произошел взрыв мины. В результате взрыва получил травму ноги 63-летний житель села Сейидимли Тертерского района Асиф Гусейнов. 3 ноября житель села Борсунлу Тертерского района Али Агаларов получил ранения при взрыве мины, когда искал свой скот около пастбища.

Сегодня около 10.00 (09.00 мск) во время выполнения хозяйственных работ на территории села Горадиз Физулинского района водитель трактора наехал на мину, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате взрыва тракторист Гасанли Замин 1994 года рождения получил телесные повреждения. Полицейские его эвакуировали с места происшествия и доставили в больницу. Физулинская районная прокуратура начала расследование инцидента, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана.

Сегодня в Шуше в 11.15 (10.15 мск) произошел взрыв боеприпаса. Выполнявший электрические работы в цеху по производству тара (струнный музыкальный инструмент, – Прим. "Кавказского узла") житель Лерикского района Рахим Габибов, 1987 года рождения получил травму ноги, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.

Габибов госпитализирован, начато расследование инцидента, отметил он.

После завершения 44-дневной войны 2020 года в Азербайджане от мин, с учетом сегодняшнего инцидента, пострадали 338 человек, в том числе 65 погибли, 273 были ранены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник кабинета министров Азербайджана.

4 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, только за последние три года на территории, которая была под контролем Нагорного Карабаха, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения. "То есть мы говорим о том, что там закопаны сотни тысяч мин", – процитировало Байрамова агентство АПА.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта было заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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